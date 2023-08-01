"НАТО проинформирован". Минобороны Польши заявило, что границу страны нарушили два белорусских вертолета

"Установлено, что сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы. Белорусская сторона ранее проинформировала польскую сторону об учениях", – говорится в сообщении.
Власти Польши уточнили, что нарушение было в районе села Беловежа, при этом вертолеты летели "на очень малой высоте, что затрудняет его обнаружение радиолокационными системами".
"Поэтому в утреннем сообщении оперативное командование родов войск сообщило, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши", – объяснили в правительстве.
В минобороны Польши получили приказ увеличить количество бойцов на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.
"НАТО был проинформирован об инциденте. Кроме того, комитет [народной безопасности и делам обороны] договорился о том, что временный поверенный в делах Беларуси будет вызван в МИД Польши для объяснения произошедшего. Напомним, что в последнее время Россия и Беларусь активизировали гибридную деятельность против Польши", – сказано в заявлении.
Власти Польши считают произошедшее провокацией.
23 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" находящиеся в стране вагнеровцы (ЧВК "Вагнер" признана международной преступной организацией), поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он.
Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.
1 августа Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что вагнеровцы "просятся в Польшу".