"НАТО проинформирован". Минобороны Польши заявило, что границу страны нарушили два белорусских вертолета

"Установлено, что сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы. Белорусская сторона ранее проинформировала польскую сторону об учениях", – говорится в сообщении.

Власти Польши уточнили, что нарушение было в районе села Беловежа, при этом вертолеты летели "на очень малой высоте, что затрудняет его обнаружение радиолокационными системами".

"Поэтому в утреннем сообщении оперативное командование родов войск сообщило, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши", – объяснили в правительстве.

В минобороны Польши получили приказ увеличить количество бойцов на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

"НАТО был проинформирован об инциденте. Кроме того, комитет [народной безопасности и делам обороны] договорился о том, что временный поверенный в делах Беларуси будет вызван в МИД Польши для объяснения произошедшего. Напомним, что в последнее время Россия и Беларусь активизировали гибридную деятельность против Польши", – сказано в заявлении.

Власти Польши считают произошедшее провокацией.