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Науседа о вагнеровцах в Беларуси: Угроза серьезная

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Науседа: Нет никаких препятствий для прихода литовской армии на помощь пограничникам
Науседа: Нет никаких препятствий для прихода литовской армии на помощь пограничникам
Фото: ЕРА

Президент Литвы Гитанас Науседа 31 июля заявил, что присутствие в Беларуси ЧВК "Вагнер" несет серьезную угрозу. Об этом сообщает литовское издание LRT.

Глава государства не исключает возможных провокаций против Литвы, Польши и Латвии.

По словам Науседы, этот вариант стоит учитывать, несмотря на то, что "основными сценариями" сейчас называют отправку вагнеровцев в Африку или другие регионы. Литовский лидер подчеркнул, что наемники могут воспользоваться близостью границ стран Балтии, поэтому "угроза серьезная".

В то же время Науседа отметил, что ситуация находится под контролем, усиливается работа разведки.

Он также добавил, что "нет никаких препятствий для прихода литовской армии на помощь пограничникам" и в случае необходимости "это обязательно будет сделано".

Контекст:

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже находится около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер".

В середине июля, как сообщило Bild, глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в эфире одного из российских пропагандистских шоу заявил, что ЧВК "Вагнер" отправили в Беларусь "не только и не столько" для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы, а потому что "в случае чего" России будет нужен Сувалкский коридор.

Bild напомнил, что российские пропагандисты нередко упоминают Сувалкский коридор, поскольку гипотетический захват этой территории соединил бы Калининградскую область России и Беларусь, отрезав от других стран НАТО Литву, Эстонию и Латвию.

23 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он. 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 29 июля, что более 100 вагнеровцев в Беларуси двинулись в сторону Сувалкского коридора.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: НАТО, Беларусь, Литва, наемники, ЧВК Вагнер, Гитанас Науседа
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