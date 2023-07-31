Науседа о вагнеровцах в Беларуси: Угроза серьезная

Глава государства не исключает возможных провокаций против Литвы, Польши и Латвии.
По словам Науседы, этот вариант стоит учитывать, несмотря на то, что "основными сценариями" сейчас называют отправку вагнеровцев в Африку или другие регионы. Литовский лидер подчеркнул, что наемники могут воспользоваться близостью границ стран Балтии, поэтому "угроза серьезная".
В то же время Науседа отметил, что ситуация находится под контролем, усиливается работа разведки.
Он также добавил, что "нет никаких препятствий для прихода литовской армии на помощь пограничникам" и в случае необходимости "это обязательно будет сделано".
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже находится около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер".
В середине июля, как сообщило Bild, глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в эфире одного из российских пропагандистских шоу заявил, что ЧВК "Вагнер" отправили в Беларусь "не только и не столько" для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы, а потому что "в случае чего" России будет нужен Сувалкский коридор.
Bild напомнил, что российские пропагандисты нередко упоминают Сувалкский коридор, поскольку гипотетический захват этой территории соединил бы Калининградскую область России и Беларусь, отрезав от других стран НАТО Литву, Эстонию и Латвию.
23 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 29 июля, что более 100 вагнеровцев в Беларуси двинулись в сторону Сувалкского коридора.