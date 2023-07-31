Науседа о вагнеровцах в Беларуси: Угроза серьезная

Глава государства не исключает возможных провокаций против Литвы, Польши и Латвии.

По словам Науседы, этот вариант стоит учитывать, несмотря на то, что "основными сценариями" сейчас называют отправку вагнеровцев в Африку или другие регионы. Литовский лидер подчеркнул, что наемники могут воспользоваться близостью границ стран Балтии, поэтому "угроза серьезная".

В то же время Науседа отметил, что ситуация находится под контролем, усиливается работа разведки.

Он также добавил, что "нет никаких препятствий для прихода литовской армии на помощь пограничникам" и в случае необходимости "это обязательно будет сделано".