ЧВК "Вагнер" остановила вербовку наемников, Пригожин заявил, что "определяется с задачами во имя величия России"

Пригожин заявил, что у "Вагнера" достаточно наемников и пополнение не требуется Скриншот: РИА ФАН / Telegram

"В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю – “Группа Вагнера” продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Беларуси", – заявил Пригожин.

Он добавил, что сейчас вагнеровцы "определяются со следующими задачами", контур которых "все более и более отчетливо прорисовывается".

"Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России", – утверждает создатель ЧВК "Вагнер".

Пригожин заявил, что большая часть его наемников находится в отпуске, но, несмотря на это, ЧВК не испытывает потребности в новых кадрах.

"Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор", – подчеркнул главарь ЧВК "Вагнер"

Он отметил, что не ограничивал наемников в возможности перехода в "другие силовые структуры Российской Федерации", но большинство из них отказались от этого варианта, в связи с чем пополнение ЧВК не требуется.

"К сожалению, немногие согласились перейти из “Группы Вагнера”. Долгие годы тяжелой работы, долгие годы войны плечом к плечу со своими боевыми товарищами сделали нас одним коллективом. И поэтому наши боевые товарищи стремятся вернуться в “Группу Вагнера”, – подытожил Пригожин.