ЧВК "Вагнер" остановила вербовку наемников, Пригожин заявил, что "определяется с задачами во имя величия России"

"В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю – “Группа Вагнера” продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Беларуси", – заявил Пригожин.
Он добавил, что сейчас вагнеровцы "определяются со следующими задачами", контур которых "все более и более отчетливо прорисовывается".
"Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России", – утверждает создатель ЧВК "Вагнер".
Пригожин заявил, что большая часть его наемников находится в отпуске, но, несмотря на это, ЧВК не испытывает потребности в новых кадрах.
"Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор", – подчеркнул главарь ЧВК "Вагнер"
Он отметил, что не ограничивал наемников в возможности перехода в "другие силовые структуры Российской Федерации", но большинство из них отказались от этого варианта, в связи с чем пополнение ЧВК не требуется.
"К сожалению, немногие согласились перейти из “Группы Вагнера”. Долгие годы тяжелой работы, долгие годы войны плечом к плечу со своими боевыми товарищами сделали нас одним коллективом. И поэтому наши боевые товарищи стремятся вернуться в “Группу Вагнера”, – подытожил Пригожин.
23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.
По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".
23 июля Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он.
Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.