"Лукашенко намекал на Жешув. Ну, пусть заходят". В парламенте Польши не исключили, что вагнеровцы могут попытаться "протестировать НАТО"

Если вагнеровцы зайдут в Сувалкский коридор на литовской территории, то Польша встанет на защиту своего соседа и члена НАТО, отметил Каминский Фото: Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Facebook

"Я не могу исключить, и никто в Польше этого не исключает, что для того, чтобы протестировать солидарность НАТО с Польшей, НАТО с востоком Европы, они могут попытаться зайти в Польшу. Скорее всего, это будет как террористическая операция группы "Вагнер", чем полномасштабное вторжение, как в Украину", – сказал Каминский.

Он напомнил, что на территории Польши уже находятся военные США.

"[Считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко делал намек на Жешув. Ну, пусть заходят. Они там встретят не только польскую, но и еще американскую оборону. Единственный вопрос в этом случае: кто будет платить за их гробы, в которых их будут посылать обратно в Россию?" – указал Каминский.

Вице-маршалок добавил, что если вагнеровцы зайдут в Сувалкский коридор на литовской территории, то Польша встанет на защиту своего соседа и члена НАТО.

"Это для нас святое", – отметил Каминский.

Сувалкским коридором называют гипотетический маршрут из Беларуси в Калининградскую область РФ, проходящий по границе между Литвой и Польшей.