"Лукашенко намекал на Жешув. Ну, пусть заходят". В парламенте Польши не исключили, что вагнеровцы могут попытаться "протестировать НАТО"

"Я не могу исключить, и никто в Польше этого не исключает, что для того, чтобы протестировать солидарность НАТО с Польшей, НАТО с востоком Европы, они могут попытаться зайти в Польшу. Скорее всего, это будет как террористическая операция группы "Вагнер", чем полномасштабное вторжение, как в Украину", – сказал Каминский.
Он напомнил, что на территории Польши уже находятся военные США.
"[Считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко делал намек на Жешув. Ну, пусть заходят. Они там встретят не только польскую, но и еще американскую оборону. Единственный вопрос в этом случае: кто будет платить за их гробы, в которых их будут посылать обратно в Россию?" – указал Каминский.
Вице-маршалок добавил, что если вагнеровцы зайдут в Сувалкский коридор на литовской территории, то Польша встанет на защиту своего соседа и члена НАТО.
"Это для нас святое", – отметил Каминский.
Сувалкским коридором называют гипотетический маршрут из Беларуси в Калининградскую область РФ, проходящий по границе между Литвой и Польшей.
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже находится около 5 тыс. наемников ЧВК.
В середине июля, как сообщило Bild, глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в эфире одного из российских пропагандистских шоу заявил, что ЧВК "Вагнер" отправили в Беларусь "не только и не столько" для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы, а потому что "в случае чего" России будет нужен Сувалкский коридор.
23 июля Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он.
Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 29 июля, что более 100 вагнеровцев в Беларуси двинулись в сторону Сувалкского коридора.
Bild напомнил, что российские пропагандисты нередко упоминают Сувалкский коридор, поскольку гипотетический захват этой территории соединил бы Калининградскую область России и Беларусь, отрезав от других стран НАТО Литву, Эстонию и Латвию.