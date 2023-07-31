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"Лукашенко намекал на Жешув. Ну, пусть заходят". В парламенте Польши не исключили, что вагнеровцы могут попытаться "протестировать НАТО"

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Если вагнеровцы зайдут в Сувалкский коридор на литовской территории, то Польша встанет на защиту своего соседа и члена НАТО, отметил Каминский
Если вагнеровцы зайдут в Сувалкский коридор на литовской территории, то Польша встанет на защиту своего соседа и члена НАТО, отметил Каминский
Фото: Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Facebook

В Польше допускают, что наемники признанной в мире преступной организацией российской ЧВК "Вагнер", которые находятся в Беларуси, могут попытаться начать "террористическую операцию" в Сувалкском коридоре, чтобы протестировать НАТО. Об этом 30 июля в эфире национального телемарафона заявил вице-маршалок Сената Польши (верхняя палата парламента) Михал Каминский, его цитирует УНИАН.

"Я не могу исключить, и никто в Польше этого не исключает, что для того, чтобы протестировать солидарность НАТО с Польшей, НАТО с востоком Европы, они могут попытаться зайти в Польшу. Скорее всего, это будет как террористическая операция группы "Вагнер", чем полномасштабное вторжение, как в Украину", – сказал Каминский.

Он напомнил, что на территории Польши уже находятся военные США.

"[Считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко делал намек на Жешув. Ну, пусть заходят. Они там встретят не только польскую, но и еще американскую оборону. Единственный вопрос в этом случае: кто будет платить за их гробы, в которых их будут посылать обратно в Россию?" – указал Каминский.

Вице-маршалок добавил, что если вагнеровцы зайдут в Сувалкский коридор на литовской территории, то Польша встанет на защиту своего соседа и члена НАТО.

"Это для нас святое", – отметил Каминский.

Сувалкским коридором называют гипотетический маршрут из Беларуси в Калининградскую область РФ, проходящий по границе между Литвой и Польшей.

Контекст:

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже находится около 5 тыс. наемников ЧВК.

В середине июля, как сообщило Bild, глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в эфире одного из российских пропагандистских шоу заявил, что ЧВК "Вагнер" отправили в Беларусь "не только и не столько" для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы, а потому что "в случае чего" России будет нужен Сувалкский коридор.

23 июля Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он. 

Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 29 июля, что более 100 вагнеровцев в Беларуси двинулись в сторону Сувалкского коридора.

Bild напомнил, что российские пропагандисты нередко упоминают Сувалкский коридор, поскольку гипотетический захват этой территории соединил бы Калининградскую область России и Беларусь, отрезав от других стран НАТО Литву, Эстонию и Латвию.

Теги: НАТО, Беларусь, Польша, Литва, вторжение, парламент, ЧВК Вагнер, Сенат Польши
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