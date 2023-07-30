Осечкин: "Вагнер" во время мятежа взял под контроль ядерный объект “Воронеж-45". Это был один из элементов торга

"Взять под контроль ядерный объект у них как раз получилось. И это был один из элементов торга", – сказал он.

Осечкин объяснил, почему в конечном итоге торг не состоялся.

"Один из факторов – [владельца "Вагнера" Евгения] Пригожина окружал целый ряд генералов ([Михаил] Мизинцев, [Сергей] Суровикин, [Михаил] Алексеев, [Роман] Гаврилов из Росгвардии)… Все они в определенный момент... Они на них рассчитывали, но они оказались "абонент – не абонент". Плюс в последние несколько месяцев поездки Пригожина в регионах напоминали предвыборную кампанию. И ему политтехнологи, пиарщики говорили, что в случае реализации первой фазы наступления к Москве, помимо военных колонн, из разных регионов выедут автоколонны с флагами, начнется цепная реакция перехода под флаги "Вагнера" большого количества разных подразделений… Но одно дело – приходить к Пригожину, который с Путиным на дружеской ноге… Его воспринимали как человека рядом с Путиным. А когда он начал это и Путин его назвал предателем, понятно, что никакие пикапы, группы поддержки не стали выезжать и не началось массового шествия к Москве, чтобы наступила вторая фаза. По сути дела, это был колосс на глиняных ногах, образ, надутый с помощью пиара", – пояснил он.

Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил – что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Читайте полную версию интервью

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