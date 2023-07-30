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Осечкин: "Вагнер" во время мятежа взял под контроль ядерный объект “Воронеж-45". Это был один из элементов торга

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Осечкин заявил, что вагнеровцы планировали торговаться за ядерный объект
Осечкин заявил, что вагнеровцы планировали торговаться за ядерный объект
Фото: Владимир Осечкин

Во время мятежа 23–24 июня российская частная военная компания "Вагнер", признанная в мире преступной организацией, захватила ядерный объект "Воронеж-45". Это подтвердил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

"Взять под контроль ядерный объект у них как раз получилось. И это был один из элементов торга", – сказал он.

Осечкин объяснил, почему в конечном итоге торг не состоялся.

"Один из факторов – [владельца "Вагнера" Евгения] Пригожина окружал целый ряд генералов ([Михаил] Мизинцев, [Сергей] Суровикин, [Михаил] Алексеев, [Роман] Гаврилов из Росгвардии)… Все они в определенный момент... Они на них рассчитывали, но они оказались "абонент – не абонент". Плюс в последние несколько месяцев поездки Пригожина в регионах напоминали предвыборную кампанию. И ему политтехнологи, пиарщики говорили, что в случае реализации первой фазы наступления к Москве, помимо военных колонн, из разных регионов выедут автоколонны с флагами, начнется цепная реакция перехода под флаги "Вагнера" большого количества разных подразделений… Но одно дело – приходить к Пригожину, который с Путиным на дружеской ноге… Его воспринимали как человека рядом с Путиным. А когда он начал это и Путин его назвал предателем, понятно, что никакие пикапы, группы поддержки не стали выезжать и не началось массового шествия к Москве, чтобы наступила вторая фаза. По сути дела, это был колосс на глиняных ногах, образ, надутый с помощью пиара", – пояснил он.

Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил – что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

23–24 июня Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военнослужащих страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало заявления Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил с обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передаст российской армии.

Пригожин на видео, опубликованном 19 июля, назвал "позором" то, что происходит на фронте в Украине, отметив, что ЧВК в нем "не нужно участвовать". Он призвал вагнеровцев "готовиться" и "повышать свой уровень" перед тем, как отправиться "в новый путь, в Африку". При этом Пригожин не исключил их возможного возвращения на войну в Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, ядерное оружие, Владимир Осечкин, мятеж Пригожина
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