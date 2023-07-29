Каспаров: Центральноафриканская Республика для путинской мафиозной верхушки – это как Аргентина для нацистов. Общак схоронили там

Влияние России в Африке, в частности в ЦАР, велико, поэтому Путин и его окружение могли бы держать свой "общак" в этой стране, считает Каспаров Фото: EPA (иллюстративное)

"Реальный разговор [Пригожина и Путина] был за кадром. И это выступление [устроившего мятеж Пригожина] вынудило Путина пойти на какие-то переговоры. И судя по тому, что Путин вынужден был взять свои слова назад, выяснил, что пригожинцы – никакие не бандиты, никого не наказали... Все-таки шесть вертолетов и самолет. Украина, по-моему, за неделю такой результат может не показать. И опять, не пацаны были за штурвалом... А ничего [Пригожину за это не было]", – высказался оппозиционный политик.

Он констатировал, что глава Кремля и главарь вагнеровцев "о чем-то договорились".

"Но главное – Пригожина слушали... Я полагаю, что есть интересные вопросы к тому, что в Африке происходит. Все-таки Центральноафриканская Республика – место темное во всех смыслах. И пригожинцы [там] очень сильно окопались. Немножко пофантазируем… Думаю, Центральноафриканская Республика для путинской мафиозной верхушки – это нечто такое, как Аргентина для нацистов. Общак схоронили там", – предположил Каспаров.

Гордон заметил, что в качестве места, где могли бы попробовать укрыться военные преступники, "Аргентина получше".

"Конечно, хорошо в Аргентине, климат лучше. Но тут уже не выбираешь, как говорится. Важно еще отметить, что [ЦАР] – место на самом деле достаточно важное, потому что неподалеку находятся залежи всех важнейших редкоземельных металлов, которые являются ключевыми для производства телефонии. А это как раз север Демократической Республики Конго. Там постоянно войны идут, партизанские отряды, потому что это действительно самое главное, что сегодня есть. Это дороже золота. Хотя золото тоже есть", – пояснил Каспаров.

Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube