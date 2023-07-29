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Каспаров: Центральноафриканская Республика для путинской мафиозной верхушки – это как Аргентина для нацистов. Общак схоронили там

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Влияние России в Африке, в частности в ЦАР, велико, поэтому Путин и его окружение могли бы держать свой "общак" в этой стране, считает Каспаров
Влияние России в Африке, в частности в ЦАР, велико, поэтому Путин и его окружение могли бы держать свой "общак" в этой стране, считает Каспаров
Фото: EPA (иллюстративное)

Переговорные позиции устроившего в России мятеж основателя признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в разговоре с президентом страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным усилило то, что ЧВК является влиятельной силой в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

"Реальный разговор [Пригожина и Путина] был за кадром. И это выступление [устроившего мятеж Пригожина] вынудило Путина пойти на какие-то переговоры. И судя по тому, что Путин вынужден был взять свои слова назад, выяснил, что пригожинцы – никакие не бандиты, никого не наказали... Все-таки шесть вертолетов и самолет. Украина, по-моему, за неделю такой результат может не показать. И опять, не пацаны были за штурвалом... А ничего [Пригожину за это не было]", – высказался оппозиционный политик.

Он констатировал, что глава Кремля и главарь вагнеровцев "о чем-то договорились".

"Но главное – Пригожина слушали... Я полагаю, что есть интересные вопросы к тому, что в Африке происходит. Все-таки Центральноафриканская Республика – место темное во всех смыслах. И пригожинцы [там] очень сильно окопались. Немножко пофантазируем… Думаю, Центральноафриканская Республика для путинской мафиозной верхушки – это нечто такое, как Аргентина для нацистов. Общак схоронили там", – предположил Каспаров.

Гордон заметил, что в качестве места, где могли бы попробовать укрыться военные преступники, "Аргентина получше".

"Конечно, хорошо в Аргентине, климат лучше. Но тут уже не выбираешь, как говорится. Важно еще отметить, что [ЦАР] – место на самом деле достаточно важное, потому что неподалеку находятся залежи всех важнейших редкоземельных металлов, которые являются ключевыми для производства телефонии. А это как раз север Демократической Республики Конго. Там постоянно войны идут, партизанские отряды, потому что это действительно самое главное, что сегодня есть. Это дороже золота. Хотя золото тоже есть", – пояснил Каспаров.

Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин не сможет воспользоваться своим огромным богатством после того, как отойдет от власти в России. Такое мнение в интервью Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.

У Путина в феврале 2022 года были все возможности не начинать вторжения в Украину, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону  живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман. "Он мог всю жизнь жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков, и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал он.

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов допустил в интервью Гордону, что Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. По мнению Касьянова, никто при этом не станет обсуждать с Путиным сохранение его активов, а единственной страной, которая может принять и защитить президента РФ, является Китай.

Путин владеет всеми деньгами, нажитыми во время пребывания во главе России, пока находится у власти, заявил российский юрист и блогер Марк Фейгин в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Фейгин сомневается в возможностях Путина распоряжаться накопленным богатством после потери им власти в РФ, поскольку "очень тяжело этим воспользоваться, если ты военный преступник".

Фейгин также прокомментировал информацию., что Пригожин с помощью ЧВК "Вагнер" прячет деньги и золото Путина в странах Африки. "Я слышал о версии, что и слитки, и якобы даже огромные деньги закапывают и в ЦАР. Есть якобы даже огромные дома во Франции, где находится наличка. Естественно, валюта иностранная. Проверить сложно, допустить могу", – отметил юрист.

Деятельность ЧВК "Вагнер" в Африке состоит из экономического и политического компонентов, а также военных операций. Все три элемента нагляднее всего проявляются в Центрально-Африканской Республике, туда "Вагнер" пришел в 2018 году, пишет СМИ. Аналитики предполагают, что в Африке находится около 5 тыс. наемников ЧВК, при этом большинство – в ЦАР и Мали. Кроме того, в ЦАР ЧВК набрала параллельную армию из представителей этнической группы, к которой принадлежит президент страны Фостен-Арканж Туадера.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Африка, Кремль, ЦАР, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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