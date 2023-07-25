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"Наступил паралич на всех уровнях". Путина предупреждали о мятеже Пригожина, но в Кремле растерялись после его начала – The Washington Post

Путин не знал, как действовать после начала бунта Пригожина, пишут СМИ
Путин не знал, как действовать после начала бунта Пригожина, пишут СМИ
Фото: EPA

Российские спецслужбы предупредили президента страны-агрессора РФ Владимира Путина как минимум за два-три дня до назначенного времени о том, что владелец частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, Евгений Пригожин готовит возможный мятеж. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные представителей служб безопасности в Украине и Европе.

Были предприняты шаги по усилению безопасности на нескольких стратегических объектах, в том числе в Кремле, где была увеличена численность президентской охраны и выдано больше оружия. Однако в остальном никаких действий не предпринималось, заявили источники.

По их словам, у Путина было время, чтобы принять решение о подавлении мятежа и аресте его организаторов. Однако когда начали происходить события, по словам одного из представителей европейской службы безопасности, "наступил паралич на всех уровнях".

"Наступила абсолютная тревога и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать", – сказал он.

По словам официальных лиц, в течение большей части дня никаких приказов не отдавалось.

Представители европейской безопасности отметили, что отсутствие приказов от высшего командования Кремля в день мятежа оставило местных чиновников самим решать, как действовать в условиях продвижения войск «Вагнера». Без каких-либо четких указаний местные военные и начальники сил безопасности приняли решение не пытаться остановить хорошо вооруженные отряды "Вагнера", говорится в публикации.

Это согласуется с публичными комментариями директора ЦРУ Уильяма Бернса на прошлой неделе о том, что большую часть из 36 часов мятежа российских спецслужб военные и лица, принимающие решения, "казалось, плывут по течению", отмечает издание.

Контекст:

23–24 июня Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с Шойгу. Минобороны России назвало заявления Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил с обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии.

Пригожин на видео, опубликованном 19 июля, назвал "позором" то, что происходит на фронте в Украине, отметив, что ЧВК в нем "не нужно участвовать". Он призвал вагнеровцев "готовиться" и "повышать свой уровень" перед тем, как отправиться "в новый путь, в Африку". При этом Пригожин не исключил их возможного возвращения на войну в Украину.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, разведка, мятеж Пригожина
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