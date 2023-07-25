"Наступил паралич на всех уровнях". Путина предупреждали о мятеже Пригожина, но в Кремле растерялись после его начала – The Washington Post

Путин не знал, как действовать после начала бунта Пригожина, пишут СМИ Фото: EPA

Были предприняты шаги по усилению безопасности на нескольких стратегических объектах, в том числе в Кремле, где была увеличена численность президентской охраны и выдано больше оружия. Однако в остальном никаких действий не предпринималось, заявили источники.

По их словам, у Путина было время, чтобы принять решение о подавлении мятежа и аресте его организаторов. Однако когда начали происходить события, по словам одного из представителей европейской службы безопасности, "наступил паралич на всех уровнях".

"Наступила абсолютная тревога и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать", – сказал он.

По словам официальных лиц, в течение большей части дня никаких приказов не отдавалось.

Представители европейской безопасности отметили, что отсутствие приказов от высшего командования Кремля в день мятежа оставило местных чиновников самим решать, как действовать в условиях продвижения войск «Вагнера». Без каких-либо четких указаний местные военные и начальники сил безопасности приняли решение не пытаться остановить хорошо вооруженные отряды "Вагнера", говорится в публикации.

Это согласуется с публичными комментариями директора ЦРУ Уильяма Бернса на прошлой неделе о том, что большую часть из 36 часов мятежа российских спецслужб военные и лица, принимающие решения, "казалось, плывут по течению", отмечает издание.