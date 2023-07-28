За арестом Гиркина стоит обычный испуг Путина и его ближайшего окружения – Данилов

Журналисты спросили Данилова, что стоит за задержанием и арестом Гиркина.
"В первую очередь за этим стоит обычный испуг. Испуг Кремля, испуг Путина и его ближайшего окружения. Хочу заметить, что то, что касается ситуации с Пригожиным... Имейте в виду, что представители ближайшего окружения [Путина] в этом принимали непосредственное участие. И были сообщниками с Пригожиным. Потому и сейчас такая странная ситуация", – ответил Данилов.
По его мнению, Путин сейчас "не решается убрать всех", хотя точно знает, кто из его окружения участвовал в мятеже.
"Что касается Гиркина. Это предупреждение всем, кто будет выступать на телевидении... Чтобы еще больше закручивать гайки, чтобы никто не имел другого мнения. Это такой показательный арест Гиркина, который на самом деле ничего не решит. Там гражданского общества, другого мнения нет точно лет уже 10", – подытожил секретарь СНБО.
Под руководством Гиркина 12 апреля 2014 года боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.
Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).
17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его, а также россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17.
Гиркина задержали 21 июля 2023 года. РосСМИ сообщили, что на него подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер". Им оказался хирург из Ярославля Дмитрий Петровский, который заявил, что "последней каплей", побудившей его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главы боевиков "ДНР" о Путине, которого тот назвал "ничтожеством".
Мещанский суд Москвы 21 июля избрал Гиркину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, как и просила сторона обвинения. Гиркину вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 Уголовного кодекса России).