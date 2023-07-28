За арестом Гиркина стоит обычный испуг Путина и его ближайшего окружения – Данилов

Журналисты спросили Данилова, что стоит за задержанием и арестом Гиркина.

"В первую очередь за этим стоит обычный испуг. Испуг Кремля, испуг Путина и его ближайшего окружения. Хочу заметить, что то, что касается ситуации с Пригожиным... Имейте в виду, что представители ближайшего окружения [Путина] в этом принимали непосредственное участие. И были сообщниками с Пригожиным. Потому и сейчас такая странная ситуация", – ответил Данилов.

По его мнению, Путин сейчас "не решается убрать всех", хотя точно знает, кто из его окружения участвовал в мятеже.

"Что касается Гиркина. Это предупреждение всем, кто будет выступать на телевидении... Чтобы еще больше закручивать гайки, чтобы никто не имел другого мнения. Это такой показательный арест Гиркина, который на самом деле ничего не решит. Там гражданского общества, другого мнения нет точно лет уже 10", – подытожил секретарь СНБО.