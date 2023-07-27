Каспаров: В окружении Путина пока побеждают те, кто думает "день простоим, ночь продержимся, а через год Трамп придет"

Каспаров: Я не сомневаюсь, что победи Пригожин в каком-то раскладе, конечно, он и Путина в Гаагу сдаст без проблем Фото: EPA

Каспаров отметил, что конкретный итог мятежа основателя признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заключается в выводе его наемников из Украины.

"Вся идея, что они в Беларуси будут угрожать Украине... Не для того они уходили из-под Бахмута, чтобы потом погибнуть в болотах на севере Украины. Они ушли. Пригожин сохранил мощную вооруженную силу, абсолютно нетронутую. Это другие пусть в Украине умирают. Все остальное – это домыслы, спекуляции. Мне кажется, что за Пригожиным стоят какие-то серьезные люди из путинского окружения. Я не могу сказать кто. Предполагают разное. Может, братья Ковальчуки (по данным западных СМИ, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук подтолкнул Путина к полномасштабной войне. – "ГОРДОН"), может, еще кто-нибудь. Но смысл достаточно простой: если войну нельзя выиграть, ее надо заканчивать", – добавил он.

По словам Каспарова, причина в угрозе бизнесу.

"Это же бизнес. Да, в Африке бизнес, тут бизнес... Вообще Россию всю подмяли под себя. А тут реальная угроза. Война будет не просто проиграна, а она будет проиграна с треском, Украина победит, вернет Крым, украинский флаг над Севастополем... А что потом будет? А потом вернутся все эти обозленные сотни тысяч с оружием в Россию – и что тогда? Это я так прикидывал разговор, который мог состояться. И мне кажется, что пригожинское выступление четко фиксировало этот разрыв. Как гнойник прорвался внутри", – отметил он.

Политик считает, что Пригожин представлял не пацифистов, а реалистов и происходящее в российском генералитете, в частности ситуация с отстраненным после доклада о ситуации на фронте генералом Иваном Поповым – это "тоже отзвуки того же понимания, что, если нельзя войну выиграть, надо из нее выходить".

"Но, судя по всему, анализируя массив информации, который нам доступен, в окружении Путина все-таки побеждают те, кто считает, что никаких переговоров, никаких уступок – "будем до конца стоять". "День простоим, ночь продержимся, через год [экс-президент США Дональ] Трамп придет [к власти]", – добавил он.

По мнению Каспарова, эти люди в окружении Путина надеются, что "ситуация в Америке изменится, Европа устанет, зима будет холодной, у Украины солдаты кончатся".

"Русский авось. Видимо, на том и порешили. Пригожин, видимо, сказал: "Хорошо, так и так – мы вне игры". И поэтому важно фиксировать: пригожинские солдаты ушли", – добавил он.

Каспаров не исключает, что вагнеровцы снова "в каком-то виде появятся в Украине", но очень в этом сомневается.

"Военно-стратегический расклад на этом направлении, мне кажется, не оставляет никаких реальных надежд. Потому что 25 тыс. вагнеровцев полезут на, может быть, самые укрепленные районы Украины и сгинут в этих болотах... – добавил он. – У Пригожина есть логика бандитская. Я не сомневаюсь, что победи Пригожин в каком-то раскладе, конечно, он и Путина в Гаагу сдаст без проблем. Это бизнес. Володя начал операцию, да, красиво все выглядело, но проиграл – надо расплачиваться".

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