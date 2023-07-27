Каспаров: В окружении Путина пока побеждают те, кто думает "день простоим, ночь продержимся, а через год Трамп придет"

Каспаров отметил, что конкретный итог мятежа основателя признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заключается в выводе его наемников из Украины.
"Вся идея, что они в Беларуси будут угрожать Украине... Не для того они уходили из-под Бахмута, чтобы потом погибнуть в болотах на севере Украины. Они ушли. Пригожин сохранил мощную вооруженную силу, абсолютно нетронутую. Это другие пусть в Украине умирают. Все остальное – это домыслы, спекуляции. Мне кажется, что за Пригожиным стоят какие-то серьезные люди из путинского окружения. Я не могу сказать кто. Предполагают разное. Может, братья Ковальчуки (по данным западных СМИ, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук подтолкнул Путина к полномасштабной войне. – "ГОРДОН"), может, еще кто-нибудь. Но смысл достаточно простой: если войну нельзя выиграть, ее надо заканчивать", – добавил он.
По словам Каспарова, причина в угрозе бизнесу.
"Это же бизнес. Да, в Африке бизнес, тут бизнес... Вообще Россию всю подмяли под себя. А тут реальная угроза. Война будет не просто проиграна, а она будет проиграна с треском, Украина победит, вернет Крым, украинский флаг над Севастополем... А что потом будет? А потом вернутся все эти обозленные сотни тысяч с оружием в Россию – и что тогда? Это я так прикидывал разговор, который мог состояться. И мне кажется, что пригожинское выступление четко фиксировало этот разрыв. Как гнойник прорвался внутри", – отметил он.
Политик считает, что Пригожин представлял не пацифистов, а реалистов и происходящее в российском генералитете, в частности ситуация с отстраненным после доклада о ситуации на фронте генералом Иваном Поповым – это "тоже отзвуки того же понимания, что, если нельзя войну выиграть, надо из нее выходить".
"Но, судя по всему, анализируя массив информации, который нам доступен, в окружении Путина все-таки побеждают те, кто считает, что никаких переговоров, никаких уступок – "будем до конца стоять". "День простоим, ночь продержимся, через год [экс-президент США Дональ] Трамп придет [к власти]", – добавил он.
По мнению Каспарова, эти люди в окружении Путина надеются, что "ситуация в Америке изменится, Европа устанет, зима будет холодной, у Украины солдаты кончатся".
"Русский авось. Видимо, на том и порешили. Пригожин, видимо, сказал: "Хорошо, так и так – мы вне игры". И поэтому важно фиксировать: пригожинские солдаты ушли", – добавил он.
Каспаров не исключает, что вагнеровцы снова "в каком-то виде появятся в Украине", но очень в этом сомневается.
"Военно-стратегический расклад на этом направлении, мне кажется, не оставляет никаких реальных надежд. Потому что 25 тыс. вагнеровцев полезут на, может быть, самые укрепленные районы Украины и сгинут в этих болотах... – добавил он. – У Пригожина есть логика бандитская. Я не сомневаюсь, что победи Пригожин в каком-то раскладе, конечно, он и Путина в Гаагу сдаст без проблем. Это бизнес. Володя начал операцию, да, красиво все выглядело, но проиграл – надо расплачиваться".
Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ. Читайте полную версию интервью
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
О своем желании участвовать в праймериз Республиканской партии заявили ряд политиков, в частности, фигурирующий в расследованиях ФБР Трамп, губернатор Флориды Рональд Десантис, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бизнесмен Вивек Рамасвами и экс-вице- президент США времен Трампа Майк Пенс.
Демократ Джо Байден, который занимает президентскую должность с 2020 года, 25 апреля официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Кроме Байдена, представлять Демократическую партию на выборах президента хотят активист антипрививочного движения Роберт Кеннеди – младший (является племянником бывшего президента США Джона Кеннеди) и писательница Марианна Уильямсон.
Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине и заявлял, что может закончить развязанную Россией войну против Украины в течение суток. Он уверен, что "сможет решить этот вопрос", как только вновь станет президентом США.
6 марта в эфире радиошоу ведущего Fox News Шона Хэннити Трамп заявил, что он мог бы договориться о прекращении войны ценой оккупации Россией территорий Украины. "В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы они [россияне] что-то захватили", – сказал он.
В интервью Reuters Трамп заявил, что Украине, возможно, "придется отдать часть территории" России, чтобы остановить войну. По его словам, это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США. При этом, по его мнению, украинцы, которые отстаивали свою землю, "будут иметь право оставить себе большую часть того, что они отвоевали".