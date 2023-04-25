Байден объявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году

"У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш [момент]", – написал Байден.
Он призвал сторонников присоединяться к нему и "завершить работу".
Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023
That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly
Байден опубликовал видео, которое начинается с записи протестов в январе 2021 года перед объявлением его победителем выборов. Тогда сторонники его соперника, предыдущего президента Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Также в видео показан митинг активистов за право на аборт перед Верховным судом США у 2022 году.
Байден объявил, что главной задачей его первого президентского срока была свобода и защита демократии и прав людей.
"Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще это делаем", — сказал он.
По его словам, в ближайшие годы США придется сталкиваться с вопросом, будет ли у людей больше или меньше свободы и больше или меньше прав.
"Я знаю, каким должен быть ответ, и я думаю, что ты тоже. Это не время, чтобы быть самодовольным. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание", – сказал он.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.
Сейчас президентом Соединенных Штатов является Джо Байден из Демократической партии. До него главой Белого дома был Дональд Трамп.
16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.