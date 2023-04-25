Байден объявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году

"У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш [момент]", – написал Байден.

Он призвал сторонников присоединяться к нему и "завершить работу".

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Байден опубликовал видео, которое начинается с записи протестов в январе 2021 года перед объявлением его победителем выборов. Тогда сторонники его соперника, предыдущего президента Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Также в видео показан митинг активистов за право на аборт перед Верховным судом США у 2022 году.

Байден объявил, что главной задачей его первого президентского срока была свобода и защита демократии и прав людей.

"Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще это делаем", — сказал он.

По его словам, в ближайшие годы США придется сталкиваться с вопросом, будет ли у людей больше или меньше свободы и больше или меньше прав.

"Я знаю, каким должен быть ответ, и я думаю, что ты тоже. Это не время, чтобы быть самодовольным. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание", – сказал он.