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Байден объявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году

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Байден снова идет в президенты
Байден снова идет в президенты
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил, что собирается баллотироваться на следующих президентских выборах. Об этом он написал в Twitter 25 апреля.

"У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш [момент]", – написал Байден.

Он призвал сторонников присоединяться к нему и "завершить работу".

Байден опубликовал видео, которое начинается с записи протестов в январе 2021 года перед объявлением его победителем выборов. Тогда сторонники его соперника, предыдущего президента Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Также в видео показан митинг активистов за право на аборт перед Верховным судом США у 2022 году.

Байден объявил, что главной задачей его первого президентского срока была свобода и защита демократии и прав людей.

"Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще это делаем", — сказал он.

По его словам, в ближайшие годы США придется сталкиваться с вопросом, будет ли у людей больше или меньше свободы и больше или меньше прав.

"Я знаю, каким должен быть ответ, и я думаю, что ты тоже. Это не время, чтобы быть самодовольным. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание", – сказал он.

Контекст:

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

Сейчас президентом Соединенных Штатов является Джо Байден из Демократической партии. До него главой Белого дома был Дональд Трамп.

16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, выборы, Джо Байден, выборы в США
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