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Трамп обвинил демократов в попытке "вмешаться в выборы с помощью правоохранительных органов"

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Трамп: [Демократы] пытаются победить нас через закон
Трамп: [Демократы] пытаются победить нас через закон
Фото: EPA

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его "несправедливо преследует судебная система". Об этом он сказал 4 апреля после того, как вернулся в Мар-а-Лаго, в свое имение на юге Флориды. Видео выступления опубликовал, в частности, телеканал CNBC.

Трамп обвинил демократов в попытке "вмешаться в выборы с помощью правоохранительных органов". Демократы хотят победить на выборах президента США, которые состоятся в 2024 году, используя "закон", заявил 45-й американский президент.

"Они не могут победить нас в избирательной урне, поэтому они пытаются победить нас через закон", – сказал Трамп.

Он отметил, что единственное нарушение, которое он совершал, это – "бесстрашная защита народа от тех, кто стремится его уничтожить". 

"Учитывая все это и учитывая очень темную тучу над нашей любимой страной, я не сомневаюсь, что мы снова сделаем Америку великой", – сказал Трамп.

4 апреля суд в Нью-Йорке официально обвинил Трампа в фальсификации документов. По версии следствия, бывший президент заплатил $130 тыс. порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя – Сторми Дэниелс) за неразглашение информации о ее связи с ним. Бывший президент не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения. 

Так, Трамп стал первым президентом США в истории, которому были предъявлены уголовные обвинения.

Контекст:

Обвинение Трампу выдвинули 31 мартаОно касается дела о выплате денег за молчание Сторми Дэниелс и выплате премии адвокату Трампа Майклу Коэну. Расследование началось еще во время президентства Трампа. В судебных материалах указано, что Коэн тогда получил $420 тыс. – эту сумму ему выплатила компания Trump Organization, чтобы покрыть $130 тыс. и налоги, а также вознаградить его премией.

Коэна CNN называет ключевой фигурой расследования. Канал объяснил, что сама по себе выплата денег за молчание не является незаконной, но, согласно данным телеканала, компания Трампа оформила компенсацию Коэну как юридические расходы.

Теги: США, Дональд Трамп, выборы в США, Демократическая партия, Сторми Дэниелс
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