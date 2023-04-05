Трамп обвинил демократов в попытке "вмешаться в выборы с помощью правоохранительных органов". Демократы хотят победить на выборах президента США, которые состоятся в 2024 году, используя "закон", заявил 45-й американский президент.

"Они не могут победить нас в избирательной урне, поэтому они пытаются победить нас через закон", – сказал Трамп.

Он отметил, что единственное нарушение, которое он совершал, это – "бесстрашная защита народа от тех, кто стремится его уничтожить".

"Учитывая все это и учитывая очень темную тучу над нашей любимой страной, я не сомневаюсь, что мы снова сделаем Америку великой", – сказал Трамп.

4 апреля суд в Нью-Йорке официально обвинил Трампа в фальсификации документов. По версии следствия, бывший президент заплатил $130 тыс. порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя – Сторми Дэниелс) за неразглашение информации о ее связи с ним. Бывший президент не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения.

Так, Трамп стал первым президентом США в истории, которому были предъявлены уголовные обвинения.