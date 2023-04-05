Актриса Клиффорд должна выплатить Трампу $120 тыс. в качестве судебных издержек – Дональд Трамп – младший

"Это в дополнение к примерно $500 тыс., которые она уже должна ему", – написал Дональд Трамп – младший.

BREAKING!!! the 9th Circuit just awarded Trump * 121,962.56 in attorney fees from Stormy Daniels. Order just released. This in addition to the roughly * 500k she already owes him.



LOL glad she’s out there saying her T-shirt sales are booming she’ll be able to afford to pay Trump! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 4, 2023

В 2018 году Клиффорд подала иск против Трампа, обвинив его в распространении порочащих ее сведений, но суд тогда выиграл бывший глава Белого дома, напоминает CNN. Также она должна выплатить еще более чем $500 тыс.

Этот процесс не связан с обвинением, которое выдвинули Трампу 4 апреля в суде в Нью-Йорке, отметил телеканал.