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Актриса Клиффорд должна выплатить Трампу $120 тыс. в качестве судебных издержек – Дональд Трамп – младший

Клиффорд подала иск против Трампа в 2018 году
Клиффорд подала иск против Трампа в 2018 году
Фото: EPA (архив)

Апелляционный суд девятого округа в США обязал Стефани Клиффорд (сценическое имя – Сторми Дэниелс) выплатить команде бывшего президента США Дональда Трампа $120 тыс. в качестве судебных издержек. Об этом заявил сын политика Дональд Трамп – младший в Twitter 4 апреля.

"Это в дополнение к примерно $500 тыс., которые она уже должна ему", – написал Дональд Трамп – младший. 

В 2018 году Клиффорд подала иск против Трампа, обвинив его в распространении порочащих ее сведений, но суд тогда выиграл бывший глава Белого дома, напоминает CNN. Также она должна выплатить еще более чем $500 тыс.

Этот процесс не связан с обвинением, которое выдвинули Трампу 4 апреля в суде в Нью-Йорке, отметил телеканал.

Контекст:

В марте 2018 года актриса рассказывала, что в 2011 году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом. По словам актрисы, она состояла в отношениях с ним в 2006 году. Порноактриса рассказала, что к ней подошел неизвестный мужчина, когда она была на парковке со своей малолетней дочерью. По словам Клиффорд, он сказал ей оставить Трампа в покое. После этого мужчина посмотрел на дочь порноактрисы и назвал ее "красивой маленькой девочкой". "Было бы обидно, если бы что-то случилось с ее мамой", – процитировала Клиффорд неизвестного. После этого мужчина исчез.

17 апреля порноактриса в эфире телеканала ABC показала рисунок человека, который угрожал ей. Ее адвокат предложил награду в $100 тыс. тому, кто поможет установить его личность.

Трамп в своем Twitter 18 апреля усомнился, что изображенный на рисунке мужчина существует. "Рисунок, который сделан спустя годы и на котором изображен несуществующий мужчина. Совершенная липа", – написал он.

После этого порноактриса обратилась в судПо ее словам, президент США знал, что его пост был лживым, и написал его сознательно "с безрассудным пренебрежением к правде".

Суд отклонил ее иск. Судья федерального суда назвал твит президента США "риторической гиперболой".

Теги: США, Дональд Трамп, Дональд Трамп – младший, Сторми Дэниелс
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