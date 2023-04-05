Актриса Клиффорд должна выплатить Трампу $120 тыс. в качестве судебных издержек – Дональд Трамп – младший

"Это в дополнение к примерно $500 тыс., которые она уже должна ему", – написал Дональд Трамп – младший.
BREAKING!!! the 9th Circuit just awarded Trump * 121,962.56 in attorney fees from Stormy Daniels. Order just released. This in addition to the roughly * 500k she already owes him.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 4, 2023
LOL glad she’s out there saying her T-shirt sales are booming she’ll be able to afford to pay Trump!
В 2018 году Клиффорд подала иск против Трампа, обвинив его в распространении порочащих ее сведений, но суд тогда выиграл бывший глава Белого дома, напоминает CNN. Также она должна выплатить еще более чем $500 тыс.
Этот процесс не связан с обвинением, которое выдвинули Трампу 4 апреля в суде в Нью-Йорке, отметил телеканал.
В марте 2018 года актриса рассказывала, что в 2011 году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом. По словам актрисы, она состояла в отношениях с ним в 2006 году. Порноактриса рассказала, что к ней подошел неизвестный мужчина, когда она была на парковке со своей малолетней дочерью. По словам Клиффорд, он сказал ей оставить Трампа в покое. После этого мужчина посмотрел на дочь порноактрисы и назвал ее "красивой маленькой девочкой". "Было бы обидно, если бы что-то случилось с ее мамой", – процитировала Клиффорд неизвестного. После этого мужчина исчез.
17 апреля порноактриса в эфире телеканала ABC показала рисунок человека, который угрожал ей. Ее адвокат предложил награду в $100 тыс. тому, кто поможет установить его личность.
Трамп в своем Twitter 18 апреля усомнился, что изображенный на рисунке мужчина существует. "Рисунок, который сделан спустя годы и на котором изображен несуществующий мужчина. Совершенная липа", – написал он.
После этого порноактриса обратилась в суд. По ее словам, президент США знал, что его пост был лживым, и написал его сознательно "с безрассудным пренебрежением к правде".
Суд отклонил ее иск. Судья федерального суда назвал твит президента США "риторической гиперболой".