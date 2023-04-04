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Трампа обвинили в фальсификации документов, он все отрицает

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Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения
Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения
Фото: EPA

Бывшему президенту США Дональду Трампу 4 апреля в суде Манхэттена в Нью-Йорке предъявили уголовное обвинение. Текст обвинения опубликовала пресс-служба суда.

Как говорится в пресс-релизе, Трампа обвиняют в фальсификации деловых документов Нью-Йорка с целью сокрытия компрометирующей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года.

"Трамп сделал все возможное, чтобы скрыть это поведение, сделав десятки ложных записей в деловых документах для сокрытия преступной деятельности, включая попытки нарушить законы штата и федеральные законы о выборах", – сказано в заявлении.

По версии следствия, бывший президент заплатил $130 тыс. порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс) за неразглашение информации о ее связи с ним.

"Каждый чек обрабатывался Trump Organization и незаконно маскировался под оплату юридических услуг, оказанных в соответствии с несуществующим соглашением о предварительном гонораре. Всего в деловых документах Нью-Йорка было сделано 34 фальшивых записи, чтобы скрыть первоначальный платеж в размере $130 тыс.", – говорится в пресс-релизе.

В прокуратуре заявили, что Клиффорд привлекут к судебному делу для свидетельских показаний.

Покидая зал суда, Трамп не делал никаких заявлений, отметил CNN.

Ссылаясь на источники, телеканал сообщил, что Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения. 

Адвокат Трампа Тодд Бланш заявил, что его клиент "разочарован" и "расстроен". 

"Это плохой день… Я не ожидал, что такое произойдет в этой стране. Вы не ожидаете, что такое может произойти… с кем-то, кто был президентом Соединенных Штатов", – сказала Бланш. 

Следующее заседания суда по этому делу состоится 4 декабря, сообщил телеканал.

Контекст:

Обвинение Трампу выдвинули 31 марта

Оно касается дела о выплате $130 тыс. порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс) за неразглашение информации о ее связи с Трампом, а также выплате премии адвокату Трампа Майклу Коэну. Расследование началось еще во время президентства Трампа. В судебных материалах указано, что Коэн тогда получил $420 тыс. – эту сумму ему выплатила компания Trump Organization, чтобы покрыть $130 тыс. и налоги, а также вознаградить его премией.

Коэна CNN называет ключевой фигурой расследования. Канал объяснил, что сама по себе выплата денег за молчание не является незаконной, но согласно данным CNN, компания Трампа оформила компенсацию Коэну как юридические расходы.

Теги: выборы, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Манхэттен, документы, обвинение, Сторми Дэниелс
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