Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, где его арестовали до предъявления обвинения– CNN

Трамп станет официально станет первым действующим или бывшим президентом США в истории, которому будут предъявлены уголовные обвинения, отметил телеканал.

Ожидается, что вскоре у бывшего президента возьмут отпечатки пальцев, после чего его доставят в зал суда. Как отметил CNN, на Трампа не будут надевать наручники, поскольку он останется под постоянной защитой правоохранительных органов. Суд должен определить досудебную меру пресечения для Трампа: залог или освобождение под личное обязательство.

Обвинение бывшему президенту выдвинули 31 марта.

Оно касается дела о выплате $130 тыс. порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс) за неразглашение информации о ее связи с Трампом, а также выплате премии адвокату Трампа Майклу Коэну. Расследование началось еще во время президентства Трампа. В судебных материалах указано, что Коэн тогда получил $420 тыс. – эту сумму ему выплатила компания Trump Organization, чтобы покрыть $130 тыс. и налоги, а также вознаградить его премией, говорится в материале.

Коэна CNN называет ключевой фигурой расследования. Канал объяснил, что сама по себе выплата денег за молчание не является незаконной, но, согласно данным CNN, компания Трампа оформила компенсацию Коэну как юридические расходы.

Как отмечал CNN, ближайшее окружение бывшего президента США Трампа обеспокоены тем, что сегодняшний день может стать лишь "первым из серии обвинений". Это уголовное дело сторонники Трампа, представители Республиканской парти назвали "возмутительным", писал телеканал. По их мнению, так демократы "используют власть в качестве оружия для нападения на своих политических оппонентов".

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