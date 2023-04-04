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Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, где его арестовали до предъявления обвинения– CNN

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Трамп станет первым действующим или бывшим президентом США, которому предъявлены уголовные обвинения
Трамп станет первым действующим или бывшим президентом США, которому предъявлены уголовные обвинения
Фото: EPA

Бывший президент США Дональд Трамп 4 апреля прибыл в суд Манхэттена в Нью-Йорке, где его арестовали до предъявления уголовного обвинения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трамп станет официально станет первым действующим или бывшим президентом США в истории, которому будут предъявлены уголовные обвинения, отметил телеканал.

Ожидается, что вскоре у бывшего президента возьмут отпечатки пальцев, после чего его доставят в зал суда. Как отметил CNN, на Трампа не будут надевать наручники, поскольку он останется под постоянной защитой правоохранительных органов. Суд должен определить досудебную меру пресечения для Трампа: залог или освобождение под личное обязательство.

Обвинение бывшему президенту выдвинули 31 марта

Оно касается дела о выплате $130 тыс. порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс) за неразглашение информации о ее связи с Трампом, а также выплате премии адвокату Трампа Майклу Коэну. Расследование началось еще во время президентства Трампа. В судебных материалах указано, что Коэн тогда получил $420 тыс. – эту сумму ему выплатила компания Trump Organization, чтобы покрыть $130 тыс. и налоги, а также вознаградить его премией, говорится в материале. 

Коэна CNN называет ключевой фигурой расследования. Канал объяснил, что сама по себе выплата денег за молчание не является незаконной, но, согласно данным CNN, компания Трампа оформила компенсацию Коэну как юридические расходы.

Как отмечал CNN, ближайшее окружение бывшего президента США Трампа обеспокоены тем, что сегодняшний день может стать лишь "первым из серии обвинений". Это уголовное дело сторонники Трампа, представители Республиканской парти назвали "возмутительным", писал телеканал. По их мнению, так демократы "используют власть в качестве оружия для нападения на своих политических оппонентов".

Новость дополняется.

Контекст:

Газета Wall Street Journal сообщила в январе 2018 года, что в октябре 2016-го, за месяц до выборов президента США, адвокат Трампа Коэн договорился с адвокатом Клиффорд о выплате ей $130 тыс. за неразглашение информации о предположительной интимной связи с бизнесменом. Тогда Коэн отверг эту информацию. 

В марте того же года актриса рассказала, что в 2011 году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом. По словам актрисы, она состояла в отношениях с Трампом в 2006 году (тогда он уже был женат на Меланье Трамп), но его представители эту информацию отрицали.

Коэн сообщил, что в 2016 году заплатил Клиффорд, но не уточнил цели денежной компенсации. В Белом доме сообщили, что актриса проиграла суд, пытаясь добиться отмены соглашения о молчании. После этого Клиффорд заверила, что готова вернуть Трампу $130 тыс. за право рассказывать об их романе.

Теги: арест, Нью-Йорк, CNN, Дональд Трамп
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