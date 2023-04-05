Трамп стал первым президентом США, которому предъявили уголовное обвинение. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
4 апреля бывшему президенту США Дональду Трампу в суде Манхэттена в Нью-Йорке предъявили уголовное обвинение
. По версии следствия, бывший президент заплатил $130 тыс. порноактрисе
Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс) за неразглашение информации о ее связи с ним. Во время заседания перед зданием суда собрались и противники, и поклонники Трампа. Бывший президент не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения. Он покинул зал суда, не сделав никаких заявлений. Следующее заседания суда по этому делу состоится 4 декабря.