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Трамп стал первым президентом США, которому предъявили уголовное обвинение. Фоторепортаж

Сегодня 00.10
4 апреля бывшему президенту США Дональду Трампу в суде Манхэттена в Нью-Йорке предъявили уголовное обвинение. По версии следствия, бывший президент заплатил $130 тыс. порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс) за неразглашение информации о ее связи с ним. Во время заседания перед зданием суда собрались и противники, и поклонники Трампа. Бывший президент не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения. Он покинул зал суда, не сделав никаких заявлений. Следующее заседания суда по этому делу состоится 4 декабря.
Теги: США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Сторми Дэниелс, заседание
 

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