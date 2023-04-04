"Байден не знал, о чем обвинения". В Белом доме прокомментировали арест Трампа

"Послушайте, президент, как и каждый день, сосредоточился на американском народе. [Арест Трампа] – не то, что является для [Байдена] предметом внимания. Он собирается думать о том, что делать, чтобы продолжать снижать цены для американцев", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она не прокомментировала подробности дела, но заявила, что Байден "не знал, о чем обвинения", и был проинформирован о событиях главой аппарата Белого дома Джеффом Зинтсом.

"Конечно, это показывается во многих сетях ежедневно, каждый час, поэтому очевидно, что [Байден] увидит часть новостей, когда у него будет минутка, чтобы наверстать упущенное по новостям дня, но сегодня это не в центре внимания", – сказала Жан-Пьер.