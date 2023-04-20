Роберт Кеннеди-младший объявил об участии в президентских выборах 2024 года в США. В своей речи он заявил, что его сын участвовал в харьковском контрнаступлении ВСУ

Кеннеди-младший является племянником бывшего президента США Джона Кеннеди и сыном бывшего генпрокурора США и убитого в 1968 году кандидата в президенты Роберта Кеннеди Фото: EPA

Об этом сообщил CNN.

Кеннеди-младший во время своего выступления в Бостоне заявил, что правительство США должно четко пояснить, почему Штаты оказывают помощь Украине, его цитирует Daily Mail.

Не в национальных интересах Америки "подталкивать Россию ближе к Китаю", а также вовлекать США в то, что "может привести к обмену ядерными ударами", указал политик, видео речи опубликовано в YouTube The Independent.

"Мы находимся в Украине по правильным причинам… Мы находимся там из-за нашего сострадания к украинскому народу, который подвергся жестокому обращению, незаконному вторжению, – подчеркнул Кеннеди-младший. – Мой сын Коннор, я горжусь им, вступил в интернациональный легион и воевал в Украине во время харьковского наступления как пулеметчик в группе спецназа".

По мнению политика, дипломатия "еще никогда не была испытана" – "мы предложим отвести наши войска и ядерные ракеты от границ России". Это побудит Россию вывести свои войска из Украины, а миротворцы ООН будут гарантировать мир в восточных регионах страны, отметил Кеннеди-младший.

В то же время он поставил под сомнение стоимость поддержки Киева.

Коннор Кеннеди написал в Instagram 14 октября прошлого года, что побывал на войне в Украине в составе интернационального легиона.

"Я не имел военного опыта и не был точным стрелком, но я мог носить тяжелые вещи и быстро учился. Я также был готов умереть там. Вскоре меня согласились отправить на северо-восточный фронт, – сообщил он. – Мое время в Украине было недолгим, но я многое увидел и многое почувствовал. Мне понравилось быть солдатом больше, чем я ожидал. Это ужасно. Но жизнь проста, и вознаграждение за отвагу и добрые поступки существенно. Мои друзья знают, почему я вернулся домой".

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