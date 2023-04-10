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Байден, скорее всего, будет баллотироваться на второй срок, но пока не спешит объявлять об этом – NBC News

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Собеседники канала назвали несколько причин, по которым Байден не спешит объявлять о намерении баллотироваться на второй срок
Собеседники канала назвали несколько причин, по которым Байден не спешит объявлять о намерении баллотироваться на второй срок
Фото: EPA

Высшие советники Белого дома должны принять окончательные решения о начале президентской предвыборной кампании нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, даже несмотря на то, что он не спешит объявлять о своих планах баллотироваться. Об этом каналу NBC News сообщили несколько источников 10 апреля.

Как отмечает СМИ, причин того, что Байден пока не объявляет о намерении баллотироваться, может быть несколько: не появляется серьезного соперника-демократа; его предшественник Дональд Трамп, которому сейчас предъявлено обвинение, находится в центре политического внимания; надвигается крупное столкновение с республиканцами в Конгрессе по поводу расходов.

"Часть решений уже принята, но он возмущается необходимостью объявить то, что он уже решил. Это расстраивает, но это также очень похоже на Джо Байдена", – сказал собеседник канала.

Другой советник Байдена сказал, что задержка с объявлением также служит для того, чтобы "сохранить возможность не баллотироваться".

Канал отметил, что помощники Байдена не сомневаются в том, что он будет баллотироваться на второй срок, и что соответствующие приготовления ведутся.

Еще один соратник Байдена сказал, что в Демократичесой партии на данный момент у него нет серьезных конкурентов, поэтому он не ограничен в том, когда объявлять о возможном баллотировании.

Представитель Белого дома  Эндрю Бейтс подтвердил NBC News намерение Байдена снова идти в президенты.

"Президент Байден ясно дал понять, что намерен баллотироваться, и его внимание сосредоточено на завершении работы, которую он делает для американских семей: продолжать возвращать производство из-за рубежа, сокращать дефицит за счет того, чтобы богатые платили свою справедливую долю, и бороться за фундаментальные права, такие как свобода выбора", – заявил он.

Контекст:

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

Сейчас президентом Соединенных Штатов является Джо Байден из Демократической партии. До него главой Белого дома был Трамп.

16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.

Будет ли Байден баллотироваться, пока неизвестно.

Теги: выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США, Демократическая партия
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