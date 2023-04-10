Байден, скорее всего, будет баллотироваться на второй срок, но пока не спешит объявлять об этом – NBC News

Как отмечает СМИ, причин того, что Байден пока не объявляет о намерении баллотироваться, может быть несколько: не появляется серьезного соперника-демократа; его предшественник Дональд Трамп, которому сейчас предъявлено обвинение, находится в центре политического внимания; надвигается крупное столкновение с республиканцами в Конгрессе по поводу расходов.
"Часть решений уже принята, но он возмущается необходимостью объявить то, что он уже решил. Это расстраивает, но это также очень похоже на Джо Байдена", – сказал собеседник канала.
Другой советник Байдена сказал, что задержка с объявлением также служит для того, чтобы "сохранить возможность не баллотироваться".
Канал отметил, что помощники Байдена не сомневаются в том, что он будет баллотироваться на второй срок, и что соответствующие приготовления ведутся.
Еще один соратник Байдена сказал, что в Демократичесой партии на данный момент у него нет серьезных конкурентов, поэтому он не ограничен в том, когда объявлять о возможном баллотировании.
Представитель Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил NBC News намерение Байдена снова идти в президенты.
"Президент Байден ясно дал понять, что намерен баллотироваться, и его внимание сосредоточено на завершении работы, которую он делает для американских семей: продолжать возвращать производство из-за рубежа, сокращать дефицит за счет того, чтобы богатые платили свою справедливую долю, и бороться за фундаментальные права, такие как свобода выбора", – заявил он.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.
Сейчас президентом Соединенных Штатов является Джо Байден из Демократической партии. До него главой Белого дома был Трамп.
16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.