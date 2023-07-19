Трамп заявил, что в случае его переизбрания попросит Европу заплатить США за оружие, переданное Украине

"Менее чем три года назад я полностью восстановил вооруженные силы Соединенных Штатов и вывел Америку на такую сильную глобальную позицию. Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды распущены, наша страна полностью унижена, и мы имеем коррумпированного, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, который тянет нас в третью мировую войну", – заявил он.
По мнению Трампа, Европа должна возместить расходы США уже сейчас, но президент США Джо Байден "слишком слаб", чтобы попросить об этом. Он также заявил, что европейские союзники предоставили небольшую долю помощи Украине.
Трамп раскритиковал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы и обвинил Байдена в том, что он "тянет [США] дальше к третьей мировой войне".
"Когда я вернусь в Белый дом, в первый же день мы вернемся к международной политике, которая ставит интересы Америки на первое место. Главный интерес Америки в Восточной Европе – мир и стабильность", – сказал он.
Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, но оба раза безуспешно.
Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил президента страны-агрессора России Владимира Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию РФ против Украины.
Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине и заявлял, что может закончить развязанную Россией войну против Украины в течение суток. Он уверен, что "сможет решить этот вопрос", как только вновь станет президентом США.
6 марта в эфире радиошоу ведущего Fox News Шона Хэннити Трамп заявил, что он мог бы договориться о прекращении войны ценой оккупации Россией территорий Украины. "В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы они [россияне] что-то захватили", – сказал он.
В интервью Reuters Трамп заявил, что Украине, возможно, "придется отдать часть территории" России, чтобы остановить войну. По его словам, это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США. При этом, по его мнению, украинцы, которые отстаивали свою землю, "будут иметь право оставить себе большую часть того, что они отвоевали".