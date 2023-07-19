Трамп заявил, что в случае его переизбрания попросит Европу заплатить США за оружие, переданное Украине

"Менее чем три года назад я полностью восстановил вооруженные силы Соединенных Штатов и вывел Америку на такую сильную глобальную позицию. Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды распущены, наша страна полностью унижена, и мы имеем коррумпированного, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, который тянет нас в третью мировую войну", – заявил он.

По мнению Трампа, Европа должна возместить расходы США уже сейчас, но президент США Джо Байден "слишком слаб", чтобы попросить об этом. Он также заявил, что европейские союзники предоставили небольшую долю помощи Украине.

Трамп раскритиковал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы и обвинил Байдена в том, что он "тянет [США] дальше к третьей мировой войне".

"Когда я вернусь в Белый дом, в первый же день мы вернемся к международной политике, которая ставит интересы Америки на первое место. Главный интерес Америки в Восточной Европе – мир и стабильность", – сказал он.