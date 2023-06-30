"Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну". Подоляк ответил Трампу

Подоляк подчеркнул, что "ни одна зрелая и суверенная страна никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам" Фото: president.gov.ua

"Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят к эскалации конфликта и последующим этапам войны. Любая уступка агрессору обязательно провоцирует его резкое расширение агрессивных действий, рост захватнических аппетитов и желание демонстративно обнулять международное право", – написал Подоляк.

Он также отметил, что "ни одна зрелая и суверенная страна (особенно глобального уровня и глобальной субъектности)" никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу.

"И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам. Это же аксиома", – добавил политик.

#Україна не віддаватиме частину своєї території, щоб зупинити війну. Тому що примітивні угоди «територія в обмін на мир» незмінно призводять лише до ескалації конфлікту та наступних етапів війни. Будь-яка поступка агресору обов'язково провокує його на різке розширення агресивних… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2023

Перед этим Трамп заявил в интервью Reuters, что Украине, возможно, "придется отдать часть территории" России, чтобы остановить войну. По его словам, это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США. При этом, по его мнению, украинцы, которые отстаивали свою землю, "будут иметь право оставить себе большую часть того, что они отвоевали".