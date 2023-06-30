ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну". Подоляк ответил Трампу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк подчеркнул, что "ни одна зрелая и суверенная страна никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам"
Подоляк подчеркнул, что "ни одна зрелая и суверенная страна никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам"
Фото: president.gov.ua

Украина не будет пытаться достичь мира ценой отданных агрессору территорий, поскольку такие уступки приведут только к эскалации, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он написал в Twitter, комментируя высказывания бывшего президента США Дональда Трампа.

"Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят к эскалации конфликта и последующим этапам войны. Любая уступка агрессору обязательно провоцирует его резкое расширение агрессивных действий, рост захватнических аппетитов и желание демонстративно обнулять международное право",  написал Подоляк. 

Он также отметил, что "ни одна зрелая и суверенная страна (особенно глобального уровня и глобальной субъектности)" никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу.

"И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам. Это же аксиома", – добавил политик.

Перед этим Трамп заявил в интервью Reuters, что Украине, возможно, "придется отдать часть территории" России, чтобы остановить войну. По его словам, это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США. При этом, по его мнению, украинцы, которые отстаивали свою землю, "будут иметь право оставить себе большую часть того, что они отвоевали".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В настоящее время под оккупацией остаются части Херсонской, Запорожской, Николаевской (Кинбурнская коса), Харьковской областей, а также большая часть Донецкой и Луганской областей и Крым (с 2014 года).

Россия объявила захваченные территории своими "новыми регионами".

Украина готова говорить о мирных планах со всеми странами, которые не предлагают отдать ее территории, отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 

Президент Польши Анджей Дуда предложил странам, призывающим Украину к "компромиссу" с Россией, отдать государству-агрессору часть своих территорий.

Теги: Россия, США, Дональд Трамп, война России против Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Летний французский маникюр с цветами. Видеоурок
Летний французский маникюр с цветами. Видеоурок
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Галина ГРИШИНА
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
Галина ГРИШИНА
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Галина ГРИШИНА
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (180949)
2
"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости (79310)
3
Винник: Точно знаю, что никогда не буду переводить свои суперхиты, которые были написаны на русском языке, на украинский. Это не нужно (70428)
4
"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода (63711)
5
Всего одна ложка этой специи – и "даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть". Эксперт рассказала, чем удобрить растения без химии (59166)
6
26-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после свадьбы сменила фамилию (48509)
7
Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью (48296)
8
Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано (37993)
 
 
 
 