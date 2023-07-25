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Навальный назвал Гиркина политзаключенным, а Ходорковский заявил, что боевика преследуют по политическим мотивам

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Гиркин не может быть зачислен к политзаключенным по "критерию исключения", рассказал российский правозащитник
Гиркин не может быть зачислен к политзаключенным по "критерию исключения", рассказал российский правозащитник
Фото: ЕРА

Российский оппозиционер Алексей Навальный 25 июля заявил, что экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) задержан незаконно и является политическим заключенным.

"Ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда. В любом случае факт убийства 298 пассажиров Boeing должен быть расследован Россией, а все виновные – понести справедливое наказание. Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда. Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто – за критику власти", – написал Навальный.

Он признал, что Гиркин "ругал людоедов за их недостаточный аппетит и давал советы, как половчее есть людей". При этом Навальный считает, что "вне зависимости от взглядов", нужно "стоять на позициях закона и справедливости".

"Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие", – добавил он. 

https://www.facebook.com/navalny/posts/pfbid0sY75q6WdrFo4f82gemLZJP3rkmCXL6X38qS5rwCkp2NygjEaZBZz3U5PMwWca8Kl

Через несколько часов после заявления Навального аналогичное мнение относительно "преследований" Гиркина высказал другой российский оппозиционер – Михаил Ходорковский. 

"Я считаю Стрелкова преступником в соответствии с решением голландского суда по делу о сбитом гражданском самолете. Я считаю Стрелкова преступником, осуществившим по заказу Кремля вооруженную провокацию в Украине в 2014 году. Я не веду учет всех его преступлений, но возможно, их гораздо больше и я не суд, чтобы признать его виновным или оправдать. Не является преступлением выражение любого, даже крайне неприятного мнения, а значит, нынешнее обвинение Гиркину противоправно и делает из него человека, преследуемого в России по политическим мотивам. И по этому обвинению он должен быть оправдан", – написал он.

Ходорковский добавил, что любой человек имеет право на защиту и вспомнил об основателе признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине: "Если бы его судили за знаменитую речь о причинах войны с Украиной (к слову, там он наговорил не меньше, чем Гиркин), то я бы выступал против такого обвинения".

Утверждения, что Гиркин – политзаключенный, являются ошибочными, пояснял 22 июля член совета российского Центра защиты прав человека "Мемориал" Александр Черкасов. 

"Есть "критерий исключения", по которому применявших насилие или призывавших к насилию в политзаключенные не включают. Гиркин-Стрелков более чем подходит под этот "критерий исключения". Каждое дело подлежит изучению, но кейс Гиркина я знаю до того, как он стал звездой интернета. Опер ФСБ, координировавший "эскадроны смерти" в Чечне. 10 эпизодов, где свидетели подтверждают его участие. Всего, видимо, сотни. Его мемуар об этом. Решение Страсбурга. Потом Славянск, потом Boeing – это долго искать не надо", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/cherkasov.alexander/posts/pfbid02bFirnwXp77FED7r63zH8usvzMsm14gPatN15ci84yUcZZN2bkTJfDdx2egriNB7Ql

Мнение Навального возмутило украинского журналиста Станислава Асеева – бывшего узника боевиков "ДНР", которого удерживали в тюрьме "Изоляция". 

"Палыч, комендант "Изоляции", который пытал, насиловал и убивал заключенных с 2014 года в режиме 24/7, в 2018-м был брошен в подвал "Изоляции" своими же подчиненными. На этом основании на суде в Киеве он тоже пытался предстать жертвой созданного им же концлагеря. В связи с этим вопрос: что посоветует мне господин Навальный – сесть рядом с Палычем на скамью подсудимых или усадить его рядом с собой в качестве жертвы? Впрочем, есть еще и третий вариант – "справедливый суд ДНР". Думаю, на нем опять окажусь виноватым только я", – написал он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TjRm43j5Rtp5p5bjCnfinugxZoHHj2uVWTuU3VBLvnBpTp7bykdNZYg2EurSCc8vl&id=100045812423185

Контекст:

Под руководством Гиркина 12 апреля 2014 года боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его, а также россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17.

Гиркина задержали 21 июля 2023 года. РосСМИ сообщили, что на него подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер". Им оказался хирург из Ярославля Дмитрий Петровский, который заявил, что "последней каплей", побудившей его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главы боевиков "ДНР" о президенте страны-оккупанта РФ Владимире Путине, которого тот назвал "ничтожеством".

Мещанский суд Москвы 21 июля избрал Гиркину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, как и просила сторона обвинения. Гиркину вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 Уголовного кодекса России).

Навальный сейчас отбывает срок в колонии по делу Ив Роше, октябре 2022 года оппозиционер сообщил, что против него открыли еще одно уголовное делоПо словам Навального, ему инкриминируют статьи, в совокупности предусматривающие срок заключения "лет на 30".

Ходорковский покинул РФ в 2013 году и с тех пор живет в Великобритании.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Михаил Ходорковский, Алексей Навальный, Игорь Гиркин, Александр Черкасов, Евгений Пригожин, Станислав Асеев
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