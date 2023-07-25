Навальный назвал Гиркина политзаключенным, а Ходорковский заявил, что боевика преследуют по политическим мотивам

"Ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда. В любом случае факт убийства 298 пассажиров Boeing должен быть расследован Россией, а все виновные – понести справедливое наказание. Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда. Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто – за критику власти", – написал Навальный.

Он признал, что Гиркин "ругал людоедов за их недостаточный аппетит и давал советы, как половчее есть людей". При этом Навальный считает, что "вне зависимости от взглядов", нужно "стоять на позициях закона и справедливости".

"Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие", – добавил он.

Через несколько часов после заявления Навального аналогичное мнение относительно "преследований" Гиркина высказал другой российский оппозиционер – Михаил Ходорковский.

"Я считаю Стрелкова преступником в соответствии с решением голландского суда по делу о сбитом гражданском самолете. Я считаю Стрелкова преступником, осуществившим по заказу Кремля вооруженную провокацию в Украине в 2014 году. Я не веду учет всех его преступлений, но возможно, их гораздо больше и я не суд, чтобы признать его виновным или оправдать. Не является преступлением выражение любого, даже крайне неприятного мнения, а значит, нынешнее обвинение Гиркину противоправно и делает из него человека, преследуемого в России по политическим мотивам. И по этому обвинению он должен быть оправдан", – написал он.

Ходорковский добавил, что любой человек имеет право на защиту и вспомнил об основателе признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине: "Если бы его судили за знаменитую речь о причинах войны с Украиной (к слову, там он наговорил не меньше, чем Гиркин), то я бы выступал против такого обвинения".

Утверждения, что Гиркин – политзаключенный, являются ошибочными, пояснял 22 июля член совета российского Центра защиты прав человека "Мемориал" Александр Черкасов.

"Есть "критерий исключения", по которому применявших насилие или призывавших к насилию в политзаключенные не включают. Гиркин-Стрелков более чем подходит под этот "критерий исключения". Каждое дело подлежит изучению, но кейс Гиркина я знаю до того, как он стал звездой интернета. Опер ФСБ, координировавший "эскадроны смерти" в Чечне. 10 эпизодов, где свидетели подтверждают его участие. Всего, видимо, сотни. Его мемуар об этом. Решение Страсбурга. Потом Славянск, потом Boeing – это долго искать не надо", – написал он в Facebook.

Мнение Навального возмутило украинского журналиста Станислава Асеева – бывшего узника боевиков "ДНР", которого удерживали в тюрьме "Изоляция".

"Палыч, комендант "Изоляции", который пытал, насиловал и убивал заключенных с 2014 года в режиме 24/7, в 2018-м был брошен в подвал "Изоляции" своими же подчиненными. На этом основании на суде в Киеве он тоже пытался предстать жертвой созданного им же концлагеря. В связи с этим вопрос: что посоветует мне господин Навальный – сесть рядом с Палычем на скамью подсудимых или усадить его рядом с собой в качестве жертвы? Впрочем, есть еще и третий вариант – "справедливый суд ДНР". Думаю, на нем опять окажусь виноватым только я", – написал он.