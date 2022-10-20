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"Редкий преступник столько на воле натворил, сколько я за решеткой". Навальный сообщил, что против него открыли еще одно уголовное дело

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По словам Навального, ему инкриминируют статьи, в совокупности предусматривающие срок заключения "лет на 30"
По словам Навального, ему инкриминируют статьи, в совокупности предусматривающие срок заключения "лет на 30"
Фото: ЕРА

Следственный комитет России открыл новое уголовное дело против российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом Навальный сообщил в Instagram 20 октября.

"Я – гений преступного мира. Профессор Мориарти нервно курит в стороне. Вы все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления. Хорошо, что СК проявил бдительность и ничего не проморгал", – заявил он. 

По словам Навального, он получил официальное уведомление, что против него открыли уголовное дело в связи с тем, что он, "находясь в тюрьме, пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм". 

"Шик? Редкий преступник столько на воле натворил, сколько я за решеткой. Единственное, что омрачает мое самодовольство, – так это то, что эти успехи – заслуга не только моя, но и сообщников: [Леонида] Волкова, [Ивана] Жданова, [Лилии] Чанышевой. Я – лидер преступной группы, а они выполняют мои приказы", – написал Навальный. 

По словам оппозиционера, у российского Следкома претензии к эфирам YouTube-канала "Популярная политика", который ведут его соратники. 

Например, насколько я понял из постановления, моя вина в пропаганде нацизма заключается в том, что Волков в эфире "Популярной политики" сказал, что "правильно полковник Штауффенберг на Гитлера покушался, его надо убить". С точки зрения СК РФ и [президента России Владимира] Путина, Гитлер – законная власть и взрывать ее – экстремизм. Все остальное в таком же духе. Все передачи "Популярной политики" – это терроризм и экстремизм под моим руководством. Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", – рассказал он. 

Контекст:

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Почти все проекты политика – Фонд борьбы с коррупцией, штабы Навального и другие – в России признаны экстремистскими и запрещены. В январе 2022 года стало известно, что Навального и его соратников в России внесли в список террористов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, терроризм, Алексей Навальный, тюрьма, пропаганда, экстремизм, Следственный комитет РФ, адвокат, уголовное дело
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