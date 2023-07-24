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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ареста Гиркина коллаборанты на оккупированных территориях опасаются кадровых чисток – Центр нацсопротивления

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Коллаборанты на оккупированных территориях Украины нервничают в ожидании увольнений, выяснили в ЦНС
Коллаборанты на оккупированных территориях Украины нервничают в ожидании увольнений, выяснили в ЦНС
Фото: EPA

Коллаборанты, сотрудничающие с российскими захватчиками на временно оккупированных территориях, опасаются, что арест экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), обвиняемого в России в экстремизме, может отразиться на их "карьере". Об этом 24 июля сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.

"Недавние аресты террористов Игоря Стрелкова и [бывшего "народного губернатора" Донецкой области] Павла Губарева повлияли на общие настроения коллаборантов и российских гастролеров в оккупационных администрациях", – сказано в сообщении.

По данным ЦНС, среди "гауляйтеров" получила распространение практика взятия "отпусков" по состоянию здоровья с целью пересидеть дома ожидаемый ими процесс "кадровых чисток". А большая часть кремлевских кураторов, которые контролируют деятельность коллаборантов, "вообще отбыла в РФ".

"Такая неопределенность в отдельных случаях уже привела к фактической блокировке работы оккупационных администраций. Однако Москва не может исправить ситуацию, ведь политика Кремля и есть причина [происходящего]", – резюмировали в Центре нацсопротивления. 

Контекст:

Под руководством Гиркина 12 апреля 2014 года боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его, а также россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17.

О задержании Гиркина (Стрелкова) 21 июля сообщило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, российское информагентство РБК. Там утверждали, что на Гиркина подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер". Им оказался хирург из Ярославля (РФ) Дмитрий Петровский, который заявил, что "последней каплей", побудившей его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главы боевиков "ДНР" о президенте страны-оккупанта РФ Владимире Путине, которого тот назвал "ничтожеством".

Мещанский суд Москвы (РФ) 21 июля 2023 года избрал Гиркину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, как и просила сторона обвинения. Гиркину вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК).

После ареста Гиркина под зданием Мещанского суда задержали Губарева, который вышел в одиночный пикет в поддержку экс-главаря боевиков "ДНР".

Теги: оккупация, Павел Губарев, Игорь Стрелков, Игорь Гиркин, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
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