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В Москве у суда задержали Губарева после одиночного пикета в поддержку арестованного Гиркина. Видео

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Губарев (на фото) вышел с одиночным пикетом к зданию суда, требуя освободить Стрелкова (Гиркина)
Губарев (на фото) вышел с одиночным пикетом к зданию суда, требуя освободить Стрелкова (Гиркина)
Скриншот: Осторожно, новости / Telegram

В Москве у здания Мещанского райсуда задержали соратника экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева. Об этом 21 июля проинформировал Telegram-канал "Осторожно, новости".

Отмечается, что правоохранители задержали Губарева после пикета в поддержку Гиркина, которого суд арестовал на два месяца.

Как видно на видео, Губарев вышел с одиночным пикетом к зданию суда, требуя освободить Стрелкова. Губарев и люди, собравшиеся у здания Мещанского райсуда, скандировали: "Свободу!".

Губарева задержали, когда он давал комментарий СМИ. К нему подошли несколько полицейских в форме, которые его увели. Собравшиеся у здания суда на действия полиции отреагировали криками "Позор!".

Контекст:

Гиркина задержали 21 июля, сообщали росСМИ. На него подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер". Им оказался хирург из Ярославля (РФ) Дмитрий Петровский, который утверждает, что дважды в качестве наемника ездил с вагнеровцами в "командировку". Он заявил, что "последней каплей", которая побудила его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главы боевиков "ДНР" о президенте страны-оккупанта РФ Владимире Путине, которого тот назвал "ничтожеством".

Супруга бывшего главаря боевиков "ДНР" Мирослава Регинская сообщала, что Гиркина обвиняют в экстремизме. Ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), уточнила "Медиазона".

Теги: Россия, Москва, полиция, арест, Павел Губарев, пикет, Игорь Гиркин, экстремизм, ДНР, суд
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