В Москве у суда задержали Губарева после одиночного пикета в поддержку арестованного Гиркина. Видео

Отмечается, что правоохранители задержали Губарева после пикета в поддержку Гиркина, которого суд арестовал на два месяца.
Как видно на видео, Губарев вышел с одиночным пикетом к зданию суда, требуя освободить Стрелкова. Губарев и люди, собравшиеся у здания Мещанского райсуда, скандировали: "Свободу!".
Губарева задержали, когда он давал комментарий СМИ. К нему подошли несколько полицейских в форме, которые его увели. Собравшиеся у здания суда на действия полиции отреагировали криками "Позор!".
Гиркина задержали 21 июля, сообщали росСМИ. На него подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер". Им оказался хирург из Ярославля (РФ) Дмитрий Петровский, который утверждает, что дважды в качестве наемника ездил с вагнеровцами в "командировку". Он заявил, что "последней каплей", которая побудила его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главы боевиков "ДНР" о президенте страны-оккупанта РФ Владимире Путине, которого тот назвал "ничтожеством".
Супруга бывшего главаря боевиков "ДНР" Мирослава Регинская сообщала, что Гиркина обвиняют в экстремизме. Ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), уточнила "Медиазона".