В Москве у суда задержали Губарева после одиночного пикета в поддержку арестованного Гиркина. Видео

Губарев (на фото) вышел с одиночным пикетом к зданию суда, требуя освободить Стрелкова (Гиркина) Скриншот: Осторожно, новости / Telegram

Отмечается, что правоохранители задержали Губарева после пикета в поддержку Гиркина, которого суд арестовал на два месяца.

Как видно на видео, Губарев вышел с одиночным пикетом к зданию суда, требуя освободить Стрелкова. Губарев и люди, собравшиеся у здания Мещанского райсуда, скандировали: "Свободу!".

Губарева задержали, когда он давал комментарий СМИ. К нему подошли несколько полицейских в форме, которые его увели. Собравшиеся у здания суда на действия полиции отреагировали криками "Позор!".