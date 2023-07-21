"Пригожину бунтовать можно, а Гиркину за критику царя пора садиться на бутылку". Соцсети обсуждают задержание экс-главаря боевиков

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко удивляется такому решению властей РФ.

"Мятеж поднимал [главарь признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин, а арестовали Гиркина-Стрелкова. И это притом, что Гиркин осудил пригожинский мятеж и даже требовал наказания его участников. А наказывают самого Гиркина. Вот такая справедливость по-путински", – написал он.

По мнению Фесенко, дело в том, что Гиркин, в отличие от Пригожина, критикует самого Путина.

"Критика Путина в путинской России – это большее преступление, чем вооруженный мятеж. Удивительно даже не это, а то, что Гиркина так долго терпели. И вот что интересно. А может, Путин еще и выдаст Гиркина Нидерландам? Там его ожидает тюрьма за МН17", – добавил он.

"Бл...дь, неужели посадят? Такой ценный поставщик кринжового контента пропадет", – реагирует журналист Денис Казанский.

"А ведь мог бы сам в Гаагу – там тюрьмы, говорят, поуютнее будут. Как и предупреждал, начинаются репрессии против ура-патриотов. Конфликты обостряются, напряжение в системе растет. Когда-нибудь и Владимира Владимировича. Под белы руки, за шкирку из бункера", – пишет российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

"Вот бывает же, что при хаотичном и неразборчивом применении оружия одна из пуль ненароком попадает в правильную цель. В экстремизме кого только не обвиняли в современной России, а вот Стрелкова-Гиркина обвинили, может, и не за то, но по сути правильно. Не зря же 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его виновным в крушении самолёта Boeing-777 и приговорил к пожизненному заключению", – считает российский правозащитник и диссидент Александр Подрабинек.

Автор днепровской команды КВН ДГУ и кабаре "Веселый Песецъ" Евгений Гендин также считает, что Гиркина наказали за мятеж Пригожина.

"Это что, неисчерпаемый источник позитивного настроения для многих украинцев теперь все?!" – шутит журналист Милан Лелич.

"Фраза "выгнали из борделя за бл...дство", кажется, получила очередное воплощение", – комментирует блогер Елена Монова.

Автор Twitter-аккаунта "Вашингтонский Обком" отреагировал на новость мемом о жабе и гадюке.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Гиркина pic.twitter.com/kLh1rzjJsM — Вашингтонский Обком (@_Fashington) July 21, 2023

Активист Сергей Стерненко отмечает, что Гиркина задержали по делу, заявление в котором написал экс-вагнеровец.

"Потому что Пригожину бунтовать можно, а Гиркину за критику царя пора садиться на бутылку", – добавил он.