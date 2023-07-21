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"Пригожину бунтовать можно, а Гиркину за критику царя пора садиться на бутылку". Соцсети обсуждают задержание экс-главаря боевиков

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Гиркина в России обвиняют в экстремизме
Гиркина в России обвиняют в экстремизме
Фото: EPA

21 июля стало известно о задержании бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). Предварительно, его в РФ обвиняют в экстремизме. В соцсетях активно обсуждают эту ситуацию, "ГОРДОН" собрал самые яркие реакции.

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко удивляется такому решению властей РФ.

"Мятеж поднимал [главарь признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин, а арестовали Гиркина-Стрелкова. И это притом, что Гиркин осудил пригожинский мятеж и даже требовал наказания его участников. А наказывают самого Гиркина. Вот такая справедливость по-путински", – написал он.

По мнению Фесенко, дело в том, что Гиркин, в отличие от Пригожина, критикует самого Путина.

"Критика Путина в путинской России – это большее преступление, чем вооруженный мятеж. Удивительно даже не это, а то, что Гиркина так долго терпели. И вот что интересно. А может, Путин еще и выдаст Гиркина Нидерландам? Там его ожидает тюрьма за МН17", – добавил он.

https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid0BwGCzuxPaEG61oqKYMvfdbJeuTtzimAWwWZ56Botnxz73kpeJW8o1aK8MYRNoRohl

"Бл...дь, неужели посадят? Такой ценный поставщик кринжового контента пропадет", – реагирует журналист Денис Казанский.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/pfbid0DKrrwibAYq2F3NF4QhQ9pzojGiN3R3vyQZee2aC8A729mfY7u1yAjTYrxhnHzhzBl

"А ведь мог бы сам в Гаагу – там тюрьмы, говорят, поуютнее будут. Как и предупреждал, начинаются репрессии против ура-патриотов. Конфликты обостряются, напряжение в системе растет. Когда-нибудь и Владимира Владимировича. Под белы руки, за шкирку из бункера", – пишет российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

https://www.facebook.com/dgudkov/posts/pfbid0xDzdP6iVbMEyJKZZcxrixegeNzGAzAnAo5NZbCCqbTFa7copHWjHmc2sxE5aiZfvl

"Вот бывает же, что при хаотичном и неразборчивом применении оружия одна из пуль ненароком попадает в правильную цель. В экстремизме кого только не обвиняли в современной России, а вот Стрелкова-Гиркина обвинили, может, и не за то, но по сути правильно. Не зря же 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его виновным в крушении самолёта Boeing-777 и приговорил к пожизненному заключению", – считает российский правозащитник и диссидент Александр Подрабинек.

https://www.facebook.com/alexander.podrabinek/posts/pfbid021x7xWwhNzsWqrGNX9heF5G4bYH1kAcMfv9og76tBBxx4gzpPxQcAMYFUwTiMC7gol

Автор днепровской команды КВН ДГУ и кабаре "Веселый Песецъ" Евгений Гендин также считает, что Гиркина наказали за мятеж Пригожина.

https://www.facebook.com/evgeny.gendin/posts/pfbid027H5NUHqoMcKe41HU3y5ryU3QU5TY2Tj7tvrdwcycf8k5cMr8maAsPGLd3uQTfnJml

"Это что, неисчерпаемый источник позитивного настроения для многих украинцев теперь все?!" – шутит журналист Милан Лелич.

https://www.facebook.com/milan.lelich/posts/pfbid031JLJ2qJJBrKEAmALFBWwv9KtjfDjvmCmFj42ymfPxhe1W1KzFomjR5htdtfuhWEVl

"Фраза "выгнали из борделя за бл...дство", кажется, получила очередное воплощение", – комментирует блогер Елена Монова.

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/pfbid0umUVPP9WEN1Q7v5b3E5vrvtZjbfPvaYvipjV8zM1zBanW6H2A64SFXZVFQHbm2qel

Автор Twitter-аккаунта "Вашингтонский Обком" отреагировал на новость мемом о жабе и гадюке.

Активист Сергей Стерненко отмечает, что Гиркина задержали по делу, заявление в котором написал экс-вагнеровец.

"Потому что Пригожину бунтовать можно, а Гиркину за критику царя пора садиться на бутылку", – добавил он.

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его, а также россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, террористы, Игорь Гиркин, экстремизм, ДНР, задержание
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