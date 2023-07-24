РосСМИ выяснили, в каких условиях Гиркин содержится в российском СИЗО

Гиркин, по данным роспропаганды, отказался общаться с правозащитниками в СИЗО Фото: EPA

"Вчера мы посетили СИЗО-2 ФСИН России, более известный как "Лефортово", и зашли в камеру Игоря Гиркина", – рассказал Мельников.

По его словам, Гиркин отбывает арест в двухместной камере, в его распоряжении есть телевизор и холодильник. Мельников добавил, что подозреваемый уже воспользовался библиотекой СИЗО.

Представитель ОНК уточнил, что экс-главарь боевиков "ДНР" отказался комментировать условия содержания в СИЗО, но "признаков морального или физического давления [на Гиркина] выявлено не было".

Российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" добавило, что Гиркин в СИЗО отказался общаться с правозащитниками.