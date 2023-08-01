"Беларускі Гаюн" нашел еще одну базу ЧВК "Вагнер" в Беларуси

По информации мониторинговой группы, с середины июля началось использование старых военных складов на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы" под Осиповичами. Там утверждают, что активность на территории бывшего военного городка около деревни Поплавы была замечена после начала прибытия крупных организованных колонн ЧВК "Вагнер" в палаточный лагерь в деревне Цель.

"Известно, что на этой территории присутствует 15 зданий, из которых 10 – это военные склады площадью до 1070 м2. Также там есть старое хранилище техники и несколько караульных помещений", – сказано в сводке.

"Беларускі Гаюн" выяснил, что склады начали использовать примерно 18-го июля, это подтверждают и спутниковые снимки.

"Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в семь дней на территории бывшего военного городка появилось минимум шесть зон с видимыми изменениями. Можно рассмотреть, что на 24 июля уже были разъезжены некоторые подъезды к ангарам", – отмечают в мониторинговой группе.

В группе "Беларускі Гаюн" уточнили, что расстояние от основного лагеря ЧВК "Вагнер" до военных складов "Поплавы" составляет 27 км или 30 минут езды на машине.