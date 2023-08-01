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"Беларускі Гаюн" нашел еще одну базу ЧВК "Вагнер" в Беларуси

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Вагнеровцы в июле начали использовать военные склады под Осиповичами в Беларуси, выяснила мониторинговая группа
Вагнеровцы в июле начали использовать военные склады под Осиповичами в Беларуси, выяснила мониторинговая группа
Фото: министерство обороны Республики Беларусь / Telegram (иллюстративное)

На территории Республики Беларусь обнаружен еще один военный объект, который используется российской частной военной компанией "Вагнер", признанной в мире преступной организацией. Об этом в Telegram 1 августа сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", отслеживающая военную активность в стране.

По информации мониторинговой группы, с середины июля началось использование старых военных складов на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы" под Осиповичами. Там утверждают, что активность на территории бывшего военного городка около деревни Поплавы была замечена после начала прибытия крупных организованных колонн ЧВК "Вагнер" в палаточный лагерь в деревне Цель.

"Известно, что на этой территории присутствует 15 зданий, из которых 10 – это военные склады площадью до 1070 м2. Также там есть старое хранилище техники и несколько караульных помещений", – сказано в сводке.

"Беларускі Гаюн" выяснил, что склады начали использовать примерно 18-го июля, это подтверждают и спутниковые снимки.

"Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в семь дней на территории бывшего военного городка появилось минимум шесть зон с видимыми изменениями. Можно рассмотреть, что на 24 июля уже были разъезжены некоторые подъезды к ангарам", – отмечают в мониторинговой группе.

В группе "Беларускі Гаюн" уточнили, что расстояние от основного лагеря ЧВК "Вагнер" до военных складов "Поплавы" составляет 27 км или 30 минут езды на машине.

Контекст:

23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их основной лагерь в районе деревни Цель возле города Осиповичи расположен более чем в 200 км от украинской границы.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется". Позднее он добавил, что ЧВК "Вагнер" сейчас "определяется со следующими задачами во имя величия России".

23 июля Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности, в Польшу "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он. 

Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.

Теги: Беларусь, наемники, военная база, ЧВК Вагнер
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