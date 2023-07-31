Пригожин отзывает всех вагнеровцев из отпусков – Центр национального сопротивления

По данным центра, на 5 августа спланированы неизвестные меры вагнеровцев под личным руководством Пригожина.

Основная масса вновь прибывших в Беларусь боевиков имеет опыт контрабандной деятельности и перевозки нелегальных мигрантов, говорится в сообщении. В ЦНС считают, что они проводят подготовку к расшатыванию границ Польши и Литвы.

Контекст:

23–24 июня Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военнослужащих страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало заявления Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".

После мятежа в РФ начался процесс расформирования ЧВК "Вагнер", запущенный лично Путиным, а в Беларуси появилась база вагнеровцев, куда перебазировалась часть наемников, сохранившая верность Пригожину.