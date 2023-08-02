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Минобороны Беларуси назвало "надуманным" сообщение Польши о нарушении границы белорусскими вертолетами

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В Польше заявили, что ее воздушное пространство нарушили два белорусских вертолета
В Польше заявили, что ее воздушное пространство нарушили два белорусских вертолета
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны Белоруси назвало "надуманным" заявление министерства обороны Польши о том, что границу страны нарушили два белорусских вертолета. Об этом 1 августа говорится в сообщении минобороны Белоруси в Telegram.

1 августа оборонное ведомство Польши заявило, что два вертолета Беларуси на низкой высоте пересекли границу Польши. Нарушение было совершено в районе села Беловеж, при этом вертолеты летели "на очень малой высоте, что затрудняет их обнаружение радиолокационными системами", заявили в министерстве. 

Власти Польши считают произошедшее провокацией. В минобороны страны получили приказ увеличить количество бойцов на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

В Беларуси заявляют, что нарушения границы не было.

"Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы... Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – заявили в белорусском ведомстве.

Контекст:

23 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" находящиеся в стране вагнеровцы (ЧВК "Вагнер" признана международной преступной организацией), поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он. 

Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.

1 августа Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что вагнеровцы "просятся в Польшу".

Теги: Беларусь, Польша, граница, вертолет, войска
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