Минобороны Беларуси назвало "надуманным" сообщение Польши о нарушении границы белорусскими вертолетами

В Польше заявили, что ее воздушное пространство нарушили два белорусских вертолета Фото: depositphotos.com

1 августа оборонное ведомство Польши заявило, что два вертолета Беларуси на низкой высоте пересекли границу Польши. Нарушение было совершено в районе села Беловеж, при этом вертолеты летели "на очень малой высоте, что затрудняет их обнаружение радиолокационными системами", заявили в министерстве.

Власти Польши считают произошедшее провокацией. В минобороны страны получили приказ увеличить количество бойцов на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

В Беларуси заявляют, что нарушения границы не было.

"Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы... Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – заявили в белорусском ведомстве.