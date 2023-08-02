В ВМС ВСУ опровергли причастность к атаке на корабли Черноморского флота РФ

Он отметил, что в минобороны России утверждают, что атака якобы была совершена беспилотными катерами, однако таких аппаратов на вооружении у украинских военных нет.
"Такие дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил. Это во-первых. Во-вторых, что касается инцидента, который якобы имел место… Военно-морские силы не имеют никакого отношения", – подчеркнул Плетенчук.
Утром 1 августа в минобороны РФ заявили, что украинские беспилотные катера ночью атаковали два корабля Черноморского флота, "выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя".
17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках "зерновой инициативы" "фактически прекратили свое действие".
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".
25 июля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что РФ может "усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нанося удары по гражданским судам в Черном море".
В тот же день минобороны РФ сообщило об атаке на патрульный корабль "Сергей Котов" двумя безэкипажными катерами. Оккупанты утверждают, что корвет и команда не пострадали и "Котов" продолжает "выполнение поставленных задач". Украинские военные не комментировали это заявление.
26 июля британская разведка сообщила, что Черноморский флот РФ готовится к блокаде Украины.
31 июля Зеленский заявил, что противник не сможет оккупировать украинские порты, поскольку в противном случае Украина "просто потопит весь его флот".