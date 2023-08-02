В ВМС ВСУ опровергли причастность к атаке на корабли Черноморского флота РФ

1 августа в минобороны РФ заявили, что украинские беспилотные катера атаковали два корабля Черноморского флота Фото: ЕРА

Он отметил, что в минобороны России утверждают, что атака якобы была совершена беспилотными катерами, однако таких аппаратов на вооружении у украинских военных нет.

"Такие дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил. Это во-первых. Во-вторых, что касается инцидента, который якобы имел место… Военно-морские силы не имеют никакого отношения", – подчеркнул Плетенчук.

Утром 1 августа в минобороны РФ заявили, что украинские беспилотные катера ночью атаковали два корабля Черноморского флота, "выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя".