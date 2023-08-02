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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские корабли попросили об эвакуации после "отражения" атаки в Черном море – СМИ

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В РФ распространили фейк об атаке якобы украинских надводных дронов на российские патрульные корабли
В РФ распространили фейк об атаке якобы украинских надводных дронов на российские патрульные корабли
Фото: EPA (Иллюстративное)

Военные корабли РФ просили об эвакуации пострадавших после "успешного отражения" атаки в Черном море. Об этом 1 августа сообщает "Бабель" со ссылкой на свои источники в сфере безопасности.

Утром 1 августа минобороны страны-оккупанта РФ в Telegram заявило об атаке украинских надводных дронов на российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков". Кроме того, по их заявлению, нападению будто бы подверглись и гражданские суда в акватории Черного моря. По версии минобороны страны-оккупанта, все надводные беспилотники были уничтожены военными кораблями оккупантов, сопровождавшими гражданские суда. 

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал, что Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда и любые другие гражданские объекты.

Источники "Бабеля" сообщили, что российские моряки одного из этих кораблей просят об эвакуации пострадавших. В эвакуации задействованы вертолеты Ка-29, которым приказано доставить пострадавших на территорию Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя в Крыму.

В Telegram "Бабель" публикует фрагмент перехвата разговора. 

В разговоре между экипажами вертолетов и береговыми авиационными службами страны-агрессора России передаются текущие координаты местонахождения кораблей и уточняется количество пострадавших. На момент разговора речь идет как минимум об одном погибшем и пятерых раненых. Также в разговоре речь идет о необходимости присутствия во время эвакуации санитарного автомобиля и пограничника для растаможки.

Возможно, пограничник нужен для растаможки груза Sparta-IV, предполагает "Бабель".

Какой корабль пострадал от атаки – неизвестно, говорится в материале. Источник "Бабеля" добавил, что Россия называет контейнеровоз Sparta-IV гражданским, но на судне установлено крупнокалиберное оружие, а на борту есть вооруженные команды и кадровые военные, что является грубым нарушением международного морского права. Фактически корабль становится законной военной целью, подчеркивает СМИ.

Контекст:

17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках "зерновой инициативы" "фактически прекратили свое действие".

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секратарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

25 июля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что РФ может "усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нанося удары по гражданским судам в Черном море".

В тот же день минобороны РФ сообщило об атаке на патрульный корабль "Сергей Котов" двумя безэкипажными катерами. Оккупанты утверждают, что корвет и команда не пострадали и "Котов" продолжает "выполнение поставленных задач". Украинские военные не комментировали это заявление.

26 июля британская разведка сообщила, что Черноморский флот РФ готовится к блокаде Украины.

31 июля Зеленский заявил, что противник не сможет оккупировать украинские порты, поскольку в противном случае Украина "просто потопит весь его флот".

Теги: Россия, Украина, Севастополь, Черное море, корабль, Игорь Конашенков, корабли, Михаил Подоляк
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