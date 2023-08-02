Российские корабли попросили об эвакуации после "отражения" атаки в Черном море – СМИ

Утром 1 августа минобороны страны-оккупанта РФ в Telegram заявило об атаке украинских надводных дронов на российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков". Кроме того, по их заявлению, нападению будто бы подверглись и гражданские суда в акватории Черного моря. По версии минобороны страны-оккупанта, все надводные беспилотники были уничтожены военными кораблями оккупантов, сопровождавшими гражданские суда.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал, что Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда и любые другие гражданские объекты.

Источники "Бабеля" сообщили, что российские моряки одного из этих кораблей просят об эвакуации пострадавших. В эвакуации задействованы вертолеты Ка-29, которым приказано доставить пострадавших на территорию Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя в Крыму.

В Telegram "Бабель" публикует фрагмент перехвата разговора.

В разговоре между экипажами вертолетов и береговыми авиационными службами страны-агрессора России передаются текущие координаты местонахождения кораблей и уточняется количество пострадавших. На момент разговора речь идет как минимум об одном погибшем и пятерых раненых. Также в разговоре речь идет о необходимости присутствия во время эвакуации санитарного автомобиля и пограничника для растаможки.

Возможно, пограничник нужен для растаможки груза Sparta-IV, предполагает "Бабель".

Какой корабль пострадал от атаки – неизвестно, говорится в материале. Источник "Бабеля" добавил, что Россия называет контейнеровоз Sparta-IV гражданским, но на судне установлено крупнокалиберное оружие, а на борту есть вооруженные команды и кадровые военные, что является грубым нарушением международного морского права. Фактически корабль становится законной военной целью, подчеркивает СМИ.