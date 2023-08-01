В минобороны РФ заявили, что украинские беспилотные катера ночью атаковали корабли Черноморского флота

"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве страны-оккупанта утверждают, что все три безэкипажных катера были ликвидированы огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" продолжают выполнять поставленные задачи, заявили в минобороны РФ.

Украинская сторона информацию российских оккупантов не комментировала.