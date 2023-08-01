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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны РФ заявили, что украинские беспилотные катера ночью атаковали корабли Черноморского флота

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Британская разведка сообщала, что Черноморский флот РФ готовится к блокаде Украины
Британская разведка сообщала, что Черноморский флот РФ готовится к блокаде Украины
Фото: ЕРА

Минобороны РФ утром 1 августа заявило в Telegram, что украинские катера минувшей ночью якобы атаковали корабли Черноморского флота страны-агрессора.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве страны-оккупанта утверждают, что все три безэкипажных катера были ликвидированы огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" продолжают выполнять поставленные задачи, заявили в минобороны РФ.

Украинская сторона информацию российских оккупантов не комментировала.

Контекст:

17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках "зерновой инициативы" "фактически прекратили свое действие".

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секратарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

25 июля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что РФ может "усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нанося удары по гражданским судам в Черном море".

В тот же день минобороны РФ сообщило об атаке на патрульный корабль "Сергей Котов" двумя безэкипажными катерами. Оккупанты утверждают, что корвет и команда не пострадали и "Котов" продолжает "выполнение поставленных задач". Украинские военные не комментировали это заявление.

26 июля британская разведка сообщила, что Черноморский флот РФ готовится к блокаде Украины.

31 июля Зеленский заявил, что противник не сможет оккупировать украинские порты, поскольку в противном случае Украина "просто потопит весь его флот".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Севастополь, Черное море, Черноморский флот РФ, война России против Украины, минобороны РФ, корабли
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