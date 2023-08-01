Подоляк опроверг выдумку России о якобы попытке Украины атаковать дронами гражданские суда в Черном море

Подоляк подчеркнул, что подобные заявления российских официальных лиц, безусловно, "являются выдумкой и не содержат ни капли правды".
Утром 1 августа минобороны страны-оккупанта РФ в Telegram распространило фейк о том, что кроме атаки якобы украинских надводных дронов на российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", нападению будто бы подверглись и гражданские суда в акватории Черного моря.
Спикер МО РФ Игорь Конашенков заявил, что морские беспилотники атаковали якобы три российских транспортных судна, которые направлялись к проливу Босфор. Попытку "удара" по гражданским судам в МО РФ также приписали Украине. По версии минобороны страны-оккупанта, все надводные беспилотники были уничтожены военными кораблями оккупантов, сопровождавшими гражданские суда.
17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках "зерновой инициативы" "фактически прекратили свое действие".
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".
25 июля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что РФ может "усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нанося удары по гражданским судам в Черном море".
В тот же день минобороны РФ сообщило об атаке на патрульный корабль "Сергей Котов" двумя безэкипажными катерами. Оккупанты утверждают, что корвет и команда не пострадали и "Котов" продолжает "выполнение поставленных задач". Украинские военнослужащие не комментировали это заявление.
26 июля британская разведка сообщила, что Черноморский флот РФ готовится к блокаде Украины.
31 июля Зеленский заявил, что противник не сможет оккупировать украинские порты, поскольку в противном случае Украина "просто потопит весь его флот".