Подоляк опроверг выдумку России о якобы попытке Украины атаковать дронами гражданские суда в Черном море

Подоляк подчеркнул, что подобные заявления российских официальных лиц, безусловно, "являются выдумкой и не содержат ни капли правды".

Утром 1 августа минобороны страны-оккупанта РФ в Telegram распространило фейк о том, что кроме атаки якобы украинских надводных дронов на российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", нападению будто бы подверглись и гражданские суда в акватории Черного моря.

Спикер МО РФ Игорь Конашенков заявил, что морские беспилотники атаковали якобы три российских транспортных судна, которые направлялись к проливу Босфор. Попытку "удара" по гражданским судам в МО РФ также приписали Украине. По версии минобороны страны-оккупанта, все надводные беспилотники были уничтожены военными кораблями оккупантов, сопровождавшими гражданские суда.