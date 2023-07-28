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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Любой груз, идущий в Украину, – военный". РФ угрожает гражданским судам в Черном море, ГПСУ обнародовала перехват разговора

РФ объявила военными целями все суда, идущие в Украину
РФ объявила военными целями все суда, идущие в Украину
Фото: ЕРА

Российские оккупанты угрожают гражданским судам в Черном море, сообщила Государственная пограничная служба Украины 28 июля.

Ведомство обнародовало аудиозапись разговора оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, проходившим неподалеку от одного из морских портов Украины. 

"Национальность? Какой у вас груз? На борту есть оружие? Для информации: я предупреждаю вас о запрете передвижения к портам Украины. Также перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза. Страна, под флагом которой идет судно, считается втянутой в конфликт в Украине", – говорит оккупант на этой аудиозаписи. 

В Госпогранслужбе подчеркнули, что оккупанты нарушают все нормы международного права, действуют агрессивно и нагло в Черном море. 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя эту запись, призвал международное сообщество отреагировать. 

"Российские военные корабли угрожают гражданским в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права. Это методы террористов. Действенный инструмент против терроризма – сила. Международное сообщество должно осудить действия россиян. Нужна системная позиция", – написал он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля страна-агрессор отказалась продлевать действие "зерновой сделки". 

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты) и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Также Зеленский сообщал, что среди других способов обеспечить безопасность Украина изучает возможность сопровождения судов в рамках "зернового коридора" конвоями.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: терроризм, Черное море, Госпогранслужба, террористы, угрозы, ГПСУ, аудио, сделка, Андрей Ермак, российские оккупанты, зерно, зерновой коридор
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