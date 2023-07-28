"Любой груз, идущий в Украину, – военный". РФ угрожает гражданским судам в Черном море, ГПСУ обнародовала перехват разговора

Ведомство обнародовало аудиозапись разговора оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, проходившим неподалеку от одного из морских портов Украины.

"Национальность? Какой у вас груз? На борту есть оружие? Для информации: я предупреждаю вас о запрете передвижения к портам Украины. Также перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза. Страна, под флагом которой идет судно, считается втянутой в конфликт в Украине", – говорит оккупант на этой аудиозаписи.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что оккупанты нарушают все нормы международного права, действуют агрессивно и нагло в Черном море.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя эту запись, призвал международное сообщество отреагировать.

"Российские военные корабли угрожают гражданским в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права. Это методы террористов. Действенный инструмент против терроризма – сила. Международное сообщество должно осудить действия россиян. Нужна системная позиция", – написал он.