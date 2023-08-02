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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении пропагандисту из Донецка, входящему в пул журналистов Путина

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Пропагандисту Руденко сообщили о подозрении
Пропагандисту Руденко сообщили о подозрении
Фото: Репортёр Руденко V / Telegram

Служба безопасности собрала доказательную базу на пропагандиста подсанкционных телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Андрея Руденко, публично оправдывающего вооруженную агрессию РФ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram 2 августа.

Отмечается, что фигурант входит в так называемый пул журналистов президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. С начала полномасштабного вторжения России Руденко выполняет задачи Москвы как "военкор" центральных телеканалов России во временно оккупированных районах Донецкой области, говорится в сообщении.

По данным следствия, он готовит сюжеты и производит прямые включения, в которых пытается дискредитировать украинских защитников, а также подает искаженную информацию о ситуации на восточном фронте.

Кроме того, в своем Telegram-канале с общей аудиторией более 300 тыс. пользователей Руденко призывал к скорейшему "присоединению" временно оккупированной части Украины в состав России, сообщили в СБУ.

По данным следствия, Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал оккупацию города и активно выражал прокремлевские взгляды во время уличных акций и перед камерами России. Впоследствии его включили в штат "специальных корреспондентов" кремлевского медиахолдинга ВГТРК, где он занимался подготовкой заказных и постановочных сюжетов из временно захваченного Донбасса, говорится в сообщении.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Руденко о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников), ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность).

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 16 692 преступления против национальной безопасности.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, российская пропаганда, война России против Украины, подозрение
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