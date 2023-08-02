СБУ задержала двух жителей Харькова, подозреваемых в наведении российских ударов по городу. Им грозит до 12 лет тюрьмы

По данным спецслужбы, фигуранты перемещались по городу на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.
"В дальнейшем фигуранты отмечали эти локации на Google-карте и отправляли скриншоты с отметками своему куратору из РФ. Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений сил обороны", – говорится в сообщении.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Также в рамках уголовного производства проверяется причастность фигурантов к наведению на Харьков российских дронов-камикадзе Shahed во время ночной атаки 1 августа.
В СБУ отметили, что подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты периодически обстреливают Харьков ракетами С-300 из Белгородской области.