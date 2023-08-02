СБУ задержала двух жителей Харькова, подозреваемых в наведении российских ударов по городу. Им грозит до 12 лет тюрьмы

По данным СБУ, фигуранты перемещались по городу на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным спецслужбы, фигуранты перемещались по городу на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.

"В дальнейшем фигуранты отмечали эти локации на Google-карте и отправляли скриншоты с отметками своему куратору из РФ. Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений сил обороны", – говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также в рамках уголовного производства проверяется причастность фигурантов к наведению на Харьков российских дронов-камикадзе Shahed во время ночной атаки 1 августа.

В СБУ отметили, что подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.