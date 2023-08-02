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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала двух жителей Харькова, подозреваемых в наведении российских ударов по городу. Им грозит до 12 лет тюрьмы

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По данным СБУ, фигуранты перемещались по городу на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие
По данным СБУ, фигуранты перемещались по городу на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Харькове двух безработных жителей города, подозреваемых в сборе данных о подразделениях ВСУ на территории областного центра и наведении на эти объекты ударов российских оккупантов. Об этом 2 августа в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, фигуранты перемещались по городу на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.

"В дальнейшем фигуранты отмечали эти локации на Google-карте и отправляли скриншоты с отметками своему куратору из РФ. Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений сил обороны", – говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также в рамках уголовного производства проверяется причастность фигурантов к наведению на Харьков российских дронов-камикадзе Shahed во время ночной атаки 1 августа.

В СБУ отметили, что подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты периодически обстреливают Харьков ракетами С-300 из Белгородской области. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, ВСУ, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, подозрение
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