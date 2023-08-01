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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью атаковали дронами центр Харькова, разрушено общежитие, в здании произошел пожар – мэр

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Терехов сообщал, что взрывы раздались в Шевченковском и Салтовском районах города
Терехов сообщал, что взрывы раздались в Шевченковском и Салтовском районах города
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты в ночь на 1 августа атаковали дронами центр Харькова. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густонаселенных районах", – написал городской голова.

По его словам, один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там произошел пожар, на место прибыли подразделения ГСЧС Украины.

 Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Терехов сообщал, что взрывы раздались в Шевченковском и Салтовском районах города.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты периодически обстреливают Харьков ракетами С-300 из Белгородской области. Дроны-камикадзе россияне против города почти не применяют.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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