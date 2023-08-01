Россияне ночью атаковали дронами центр Харькова, разрушено общежитие, в здании произошел пожар – мэр

Терехов сообщал, что взрывы раздались в Шевченковском и Салтовском районах города Фото: ЕРА (архив)

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густонаселенных районах", – написал городской голова.

По его словам, один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там произошел пожар, на место прибыли подразделения ГСЧС Украины.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Терехов сообщал, что взрывы раздались в Шевченковском и Салтовском районах города.