Россияне ночью атаковали дронами центр Харькова, разрушено общежитие, в здании произошел пожар – мэр

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густонаселенных районах", – написал городской голова.
По его словам, один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там произошел пожар, на место прибыли подразделения ГСЧС Украины.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Терехов сообщал, что взрывы раздались в Шевченковском и Салтовском районах города.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты периодически обстреливают Харьков ракетами С-300 из Белгородской области. Дроны-камикадзе россияне против города почти не применяют.