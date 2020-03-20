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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Один украинский военный погиб, один ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе

20 марта представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По украинским военным работали снайперы.

С начала новых суток на Донбассе сохраняется режим тишины
С начала новых суток на Донбассе сохраняется режим тишины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Работала снайперская пара.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Васильевки, Авдеевки и Славного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Крымского, Новолуганского,  Новотошковского и Новоалександровки.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/815316548960963

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, снайпер, военные, вооружение, боевики, Авдеевка, Красногоровка, Васильевка, Павлополь, Крымское, Новотошковское, обстрелы, военнослужащий, Новоалександровка, Новолуганское
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