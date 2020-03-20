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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе снайпер боевиков убил украинского военнослужащего – штаб ООС

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб 19 мая на одной из позиций в Луганской области, отметили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Штаб ООС: Украина потеряла еще одного защитника
Штаб ООС: Украина потеряла еще одного защитника
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook (архив)

19 марта на Донбассе в результате снайперского огня боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, сегодня, 19 марта, Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Луганской области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что "такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/815093118983306

По состоянию на 18.45 на Донбассе 19 марта был ранен один украинский военнослужащий.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Луганская область, снайпер, Вооруженные силы Украины, боевики, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие, операция Объединенных сил
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