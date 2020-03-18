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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе обстреляли участок разведения в Петровском – штаб ООС

17 марта на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка – Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские военные огонь не открывали, соблюдая режим тишины, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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За сутки на Донбассе пострадали двое военных
За сутки на Донбассе пострадали двое военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Павлополя, Березового, Старогнатовки, Широкино и Славного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Новолуганского, Орехово, Новотошковского.

"Противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка – Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины", отметили в штабе.

С начала новых суток российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки, потерь в рядах украинских военных нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/813802349112383

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Широкино, Петровское, Богдановка, Орехово, Березовое, Новотошковское, обстрелы, Старогнатовка, Новолуганское, операция Объединенных сил, ООС
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