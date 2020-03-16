Кравчук – Зеленскому: Кремль мира не хочет, потому что у Путина другая цель – сделать Украину послушной или развалить

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эксклюзивном материале для издания "ГОРДОН" выразил мнение, что на первом месте для главы государства Владимира Зеленского должен стоять вопрос установления мира на Донбассе.

"Скажу откровенно – без неординарных и решительных действий, без пересмотра и совершенствования, реформирования институтов, которые были созданы в начале войны (2014–2015 годы), достичь мира будет невозможно, потому что Кремль мира не хочет, потому что у [президента РФ Владимира] Путина другая цель – сделать Украину послушной или развалить ее, подчинить себе. Это очевидно, но не все хотят посмотреть правде в глаза", – написал он.

По мнению Кравчука, Украина должна изменить стратегию и тактику своих действий по поводу конфликта с РФ.

"Также Украина должна организовать вместе с нашими западными партнерами единый фронт "принуждения" России к миру, заставить ее соблюдать международное право. Другой путь – это обострение ситуации, которая может стать началом мирового конфликта", – добавил он.

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Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.