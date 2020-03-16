Кравчук: Я поддерживаю позицию президента Украины, но напоминаю ему, что без повседневного контроля воз будет двигаться плохо

Кравчук: Нужны смелость и решимость остановить те силы, которые откровенно создают препятствия для власти Фото: ЕРА

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эксклюзивном материале для издания "ГОРДОН" написал, что поддерживает позицию главы Украинского государства Владимира Зеленского по поводу смены правительства.

Экс-президент отметил, что он решил написать статью на фоне вступления во власть нового правительства Украины, объявления парламентом недоверия генеральному прокурору, а также "интересных выступлений и заявлений" Зеленского.

"Я поддерживаю позицию президента Украины, но напоминаю ему, что без повседневного контроля над выполнением программ и задач воз будет двигаться плохо, не в ту сторону или стоять на месте. Нужны смелость и решимость остановить те силы, которые откровенно создают препятствия для власти, действуют и фактически формируют обстановку безвластия, радуются неудачам, стремятся к реваншу", – написал он.

По мнению Кравчука, договориться с этими силами Зеленскому не удастся.

"Потому что у них другая цель, а именно – власть. Время, ожесточенная борьба выдвигают перед вами, господин президент, чрезвычайно сложную, но крайне необходимую для Украины задачу: побороть внутреннее сопротивление недругов государства, поставить всех в рамки закона и смело идти вперед. Время тает, как весенний снег, и не допустите, чтобы народ еще раз разочаровался", – обратился Кравчук к Зеленскому.

Кравчук – Зеленскому: Время тает, как весенний снег, не допустите, чтобы народ еще раз разочаровался. Читайте материал полностью

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Новым главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Также парламент утвердил кандидатуры ряда министров по представлению премьера.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Обязанности генпрокурора пока исполняет заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак.