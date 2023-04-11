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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офицер ГРУ перешел на сторону Украины и создает "Сибирский батальон"

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Аммосов: Я готов хоть сейчас в диверсионно-разведывательной группе идти на территории России и там уничтожать врагов
Аммосов: Я готов хоть сейчас в диверсионно-разведывательной группе идти на территории России и там уничтожать врагов
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Уроженец Якутска Владислав Аммосов более 15 лет строил карьеру в российской армии и спецслужбах, дослужился до офицера Главного управления Генштаба ВС РФ, но позже решил воевать за Украину. Свою историю он рассказал 10 апреля в интервью "Радіо Свобода".

Аммосов воевал в первой и второй чеченских войнах. Говорит, они его "отрезвили", так как до этого он был под влиянием пропаганды.

"Думал, там реально бандиты, но видел простых людей и видел, за что они воюют. Это была война народа за свободу... Видел, как работают карательные отряды. Мы думали, это бандиты пришли в село, а смотрим: это спецназ проводит жесткую "зачистку". Нас останавливают, чтобы мы не вмешивались. И потом приходит из этого села человек, рассказывает, что [российские спецназовцы] всех мужчин забрали и потребовали от местных сколько-то комплектов одежды, сколько-то комплектов оружия, иначе эти мужчины не вернутся. Для меня, вчерашнего курсанта, это было дико", – вспоминает он.

По словам россиянина, на тех войнах его больше всего шокировало поведение российских офицеров.

"Меня все время учили: офицеры – лучшие люди страны. А тут – мы на 10-е сутки их выводим из запоя. Среди них есть те, которые просто сливали всех, среди них есть те, которые продавали оружие, среди них есть те, которые просто нас предавали и отправляли на убой", – говорит он.

Аммосов рассказал и о дискриминации своей нации в РФ. По его словам, только за разговоры на якутском в России можно "отхватить". Вспоминает он также, что в Москве регулярно останавливали полицейские.

"Меня как "нерусского" спасало только удостоверение офицера. Отношение – как к человеку второго сорта", – жалуется он.

Россиянин отметил, что закончил службу в ГРУ еще до оккупации Крыма, которую он воспринял "с сожалением". На вопрос, что бывших ГРУшников не бывает, он ответил: "Да, бывших не бывает. Поэтому я готов хоть сейчас в диверсионно-разведывательной группе идти на территорию России и там уничтожать врагов. Враги моей родины – это те, кто поддерживает путинскую власть".

Он добавил, что после оккупации Крыма Россией понял: если РФ идет на нарушение международных договоренностей, то тогда все то же самое можно применить и к России. "И все, это начало конца России. Я это сразу понял", – добавил он.

По словам Аммосова, в Украину он попал после начала полномасштабной войны благодаря "Гражданскому совету" – организации, созданной в Польше россиянами с целью создания подразделения, которое будет воевать на стороне Украины против РФ.

"Мы уже начали создание такого подразделения – для "нерусских" из России. Название, скорее всего, будет "Сибирский батальон". Или "Нерусский батальон", – поделился он.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, ГРУ, батальон, война России против Украины, Якутск, россияне
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