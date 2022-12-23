"Руку топором ломал ночью". – "Обдолбался". – "Нет, думал, вывезут отсюда". Россиянин в перехвате ГУР рассказал, как пытался дезертировать

Жена рассказала, что обсуждает с адвокатом возможности возвращения россиянина в РФ. Адвокат, по ее словам, советует подавать в суд, потому что "писаниной, жалобами мы ничего не добьемся", а на время суда он должен находиться в РФ. "Вытаскивать" мужа из зоны боевых действий юрист рекомендует под предлогом болезни, учитывая, что он не проходил комиссию.

"Сегодня, бл...ть, руку ломал ночью", – говорит россиянин.

"Обдолбался, я тебя поняла", – ответила женщина.

"Нет, я ломал руку, чтобы, нах...й, я думал, может, меня хоть вывезут... Два раза обухом топора по ней ...бнул, час не мог ниче делать, а утром – все работает. Перелома нет, это просто сильный ушиб. Я уже не знаю, что делать", – пожаловался военный.