ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Руку топором ломал ночью". – "Обдолбался". – "Нет, думал, вывезут отсюда". Россиянин в перехвате ГУР рассказал, как пытался дезертировать

Адвокат в РФ посоветовал мобилизованному попытаться вернуться домой под предлогом болезни
Адвокат в РФ посоветовал мобилизованному попытаться вернуться домой под предлогом болезни
Фото: EPA

Оккупант в телефонном разговоре рассказал жене, что пытался покалечить себе руку топором, чтобы его комиссовали. Запись перехвата опубликовало 22 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины.

Жена рассказала, что обсуждает с адвокатом возможности возвращения россиянина в РФ. Адвокат, по ее словам, советует подавать в суд, потому что "писаниной, жалобами мы ничего не добьемся", а на время суда он должен находиться в РФ. "Вытаскивать" мужа из зоны боевых действий юрист рекомендует под предлогом болезни, учитывая, что он не проходил комиссию. 

"Сегодня, бл...ть, руку ломал ночью", – говорит россиянин.

"Обдолбался, я тебя поняла", – ответила женщина.

"Нет, я ломал руку, чтобы, нах...й, я думал, может, меня хоть вывезут... Два раза обухом топора по ней ...бнул, час не мог ниче делать, а утром – все работает. Перелома нет, это просто сильный ушиб. Я уже не знаю, что делать", – пожаловался военный. 

Теги: война России против Украины, адвокат, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
"Очень красиво внутри". Никитюк показала салон своего автомобиля
"Очень красиво внутри". Никитюк показала салон своего автомобиля
"Свободу защитникам "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала новую иллюстрацию
"Свободу защитникам "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала новую иллюстрацию
"Никогда не стареет!" 52-летняя Шиффер показала, как позировала перед камерой
"Никогда не стареет!" 52-летняя Шиффер показала, как позировала перед камерой
"Давно жил в Калифорнии, но после начала войны очень быстро стал солдатом". Арестович сообщил о гибели друга
"Давно жил в Калифорнии, но после начала войны очень быстро стал солдатом". Арестович сообщил о гибели друга
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском
Ким ответил на вопрос, что бы он сказал Путину
Ким ответил на вопрос, что бы он сказал Путину
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников
Перелом ребра и сотрясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Перелом ребра и сотрясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида
"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото (132773)
2
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (65093)
3
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото (64866)
4
"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео (53699)
5
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом (43190)
6
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой (41022)
7
"Просто не можем друг друга выдерживать". 43-летняя Полякова прокомментировала слухи о разводе с 60-летним мужем (36540)
8
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023" (35405)
 
 
 
 