Британский юрист МакКью: Когда я пришел к Буданову, чтобы объяснить идею юридической войны, которой мы занимаемся по всему миру, он прервал меня и сказал: "Понимаю. Давайте. Чем можем помочь?"

Бацман спросила, поддерживает ли его украинская власть.

"Сейчас мы приехали сюда, чтобы встретиться со всеми соответствующими украинскими органами власти. У нас есть полнейшая поддержка со стороны Офиса президента, правительства Украины в вопросах содействия этой юридической кампании, поддержка всех пострадавших украинцев во всем мире", – ответил юрист.

В частности, он встретился с главой ГУР Кириллом Будановым, о чем сообщала пресс-служба разведки.

"Генерал Буданов оказался важной фигурой с самого начала. Когда я пришел к нему, чтобы объяснить идею юридической войны, эту незнакомую концепцию того, чем мы занимаемся по всему миру, он прервал меня буквально посередине слова. Прервал и сказал: "Понимаю. Занимаемся. Давайте. Чем можем помочь?" – рассказал МакКью.

Он отметил, что в таких задачах, как у него, юристы подают запросы в госорганы – такие, как разведка, полиция, прокуратура, – о предоставлении доказательств, которые могут помочь.

"И эти запросы соответствующим образом рассматриваются здешними госорганами, чтобы предоставить нам то, что нужно", – пояснил британский юрист.

Британский юрист Джейсон МакКью: После вердикта суда мы будем преследовать активы российской военной машины по всему миру. У нас есть огромная команда следователей, в том числе Bellingcat и другие. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



