ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Британский юрист МакКью: Когда я пришел к Буданову, чтобы объяснить идею юридической войны, которой мы занимаемся по всему миру, он прервал меня и сказал: "Понимаю. Давайте. Чем можем помочь?"

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В Украине МакКью (справа) встретился с Будановым (слева)
В Украине МакКью (справа) встретился с Будановым (слева)
Фото: gur.gov.ua

Глава британской компании McCue Jury and Partners Джейсон МакКью, который подал иск против ЧВК "Вагнер" от имени украинцев, отметил, что ему помогает в его работе Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман спросила, поддерживает ли его украинская власть. 

"Сейчас мы приехали сюда, чтобы встретиться со всеми соответствующими украинскими органами власти. У нас есть полнейшая поддержка со стороны Офиса президента, правительства Украины в вопросах содействия этой юридической кампании, поддержка всех пострадавших украинцев во всем мире",  ответил юрист. 

В частности, он встретился с главой ГУР Кириллом Будановым, о чем сообщала пресс-служба разведки. 

"Генерал Буданов оказался важной фигурой с самого начала. Когда я пришел к нему, чтобы объяснить идею юридической войны, эту незнакомую концепцию того, чем мы занимаемся по всему миру, он прервал меня буквально посередине слова. Прервал и сказал: "Понимаю. Занимаемся. Давайте. Чем можем помочь?" – рассказал МакКью. 

Он отметил, что в таких задачах, как у него, юристы подают запросы в госорганы – такие, как разведка, полиция, прокуратура, – о предоставлении доказательств, которые могут помочь.

"И эти запросы соответствующим образом рассматриваются здешними госорганами, чтобы предоставить нам то, что нужно", – пояснил британский юрист. 

Британский юрист Джейсон МакКью: После вердикта суда мы будем преследовать активы российской военной машины по всему миру. У нас есть огромная команда следователей, в том числе Bellingcat и другие. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

1 ноября адвокаты McCue Jury & Partners (МакКью является старшим партнером компании) подали в Высокий суд Лондона от имени украинцев, пострадавших от начатой Россией войны, гражданский иск против российской ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина, сообщается на сайте фирмы. 

В иске сказано, что президент Владимир Путин, Пригожин, представители ЧВК "Вагнер" и другие лица, "связанные с путинской военной машиной", причастны к умышленному причинению вреда и страданий заявителям, а также в заговоре с целью ведения незаконной войны посредством терроризма.

"Ответчики преднамеренно участвовали в кампании терроризма, которая включала нападения на гражданское население, а также на жизненно важные объекты украинской инфраструктуры, внесудебные казни, попытки политических сговоров, использование изнасилований в качестве оружия войны и закладку взрывчатых веществ вблизи ядерных объектов. Их целью было сеять террор и хаос в Украине", –говорится в иске. 

По словам МакКью, к делу "Народ Украины против группы "Вагнер" привлечена большая международная команда юристов и следователей. 

Планируется, что это дело станет первым случаем, "катализатором для других юристов по всему миру", чтобы они начали дела в своих странах, пояснил МаКью в интервью Бацман. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Великобритания, разведка, война России против Украины, Вагнер, иск, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, Джейсон МакКью
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