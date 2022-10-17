Россиянин отправился на войну, чтобы погасить штраф, полученный за донат в World of Tanks с чужой кредитки

Россиянин (слева) решил заработать денег за участие в войне в Украине и расплатиться с долгами Скриншот: Volodymyr Zolkin / YouTube

Военнопленный рассказал, что до войны работал в магазине "Пятерочка". Однажды в магазине он нашел забытую покупателем кредитную карту. Петров воспользовался ею, чтобы перевести 5 тыс. руб. (почти 3 тыс. грн) на игровую валюту в видеоигре World of Tanks.

Полиция поймала его и обвинила в банковском мошенничестве. Он вернул уже потратившие деньги, но также заработал штраф в размере 100 тыс. руб. (почти 59 тыс. грн). Он должен был выплатить эти деньги за три месяца, но за пять лет так и не смог этого сделать – и пеня выросла до 300 тыс. руб. (176 тыс. грн).

Россиянин решил заработать деньги для погашения долга, записавшись на войну в Украине. По словам Петрова, он подписал контракт на три месяца.

Также пленный признался, что набрал микрозаймов, чтобы пожертвовать их в TikTok блогерше-россиянке. Глебов был модератором чата блогерши, а деньги тратил на подарки для нее.

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