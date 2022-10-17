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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россиянин отправился на войну, чтобы погасить штраф, полученный за донат в World of Tanks с чужой кредитки

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Россиянин (слева) решил заработать денег за участие в войне в Украине и расплатиться с долгами
Россиянин (слева) решил заработать денег за участие в войне в Украине и расплатиться с долгами
Скриншот: Volodymyr Zolkin / YouTube

Российский военнослужащий Анатолий Петров, захваченный в плен украинскими силами, рассказал, что ушел воевать, чтобы погасить штраф. Получил он его, когда задонатил в игру World of Tanks с чужой карты. Об этом он сообщил 5 октября в интервью блогеру Владимиру Золкину.

Военнопленный рассказал, что до войны работал в магазине "Пятерочка". Однажды в магазине он нашел забытую покупателем кредитную карту. Петров воспользовался ею, чтобы перевести 5 тыс. руб. (почти 3 тыс. грн) на игровую валюту в видеоигре World of Tanks.

Полиция поймала его и обвинила в банковском мошенничестве. Он вернул уже потратившие деньги, но также заработал штраф в размере 100 тыс. руб. (почти 59 тыс. грн). Он должен был выплатить эти деньги за три месяца, но за пять лет так и не смог этого сделать – и пеня выросла до 300 тыс. руб. (176 тыс. грн).

Россиянин решил заработать деньги для погашения долга, записавшись на войну в Украине. По словам Петрова, он подписал контракт на три месяца.

Также пленный признался, что набрал микрозаймов, чтобы пожертвовать их в TikTok блогерше-россиянке. Глебов был модератором чата блогерши, а деньги тратил на подарки для нее.

ВИДЕО
Видео: Volodymyr Zolkin / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, онлайн-игры, война России против Украины, World of Tanks, российские оккупанты, Владимир Золкин
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