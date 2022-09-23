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Самый богатый россиянин Лисин причастен к производству ядерного оружия, но все еще не под санкциями – "Схемы"

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Лисин занимает первое место среди богатейших россиян в списке Forbes
Лисин занимает первое место среди богатейших россиян в списке Forbes
Фото: EPA

Корпорация самого богатого бизнесмена Российской Федерации Владимира Лисина с 2014 года поставляла сталь предприятиям – разработчикам российского ядерного оружия. При этом США, Британия, Евросоюз до сих пор не применили к нему санкции. Об этом сообщили журналисты программы "Схемы" ("Радіо Свобода").

Речь идет о металлургической группе "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), занимающейся добычей сырья и производством продукции из стали. Главной компанией группы в России является ПАО "НЛМК". Лисин в нем председатель совета директоров, а его кипрской Fletcher Group Holdings Limited принадлежит 79% акций НЛМК.

Журналисты проанализировали данные публичных закупок РФ и пришли к выводу, что эта компания сотрудничала с венными предприятиями России.

Например. НЛМК поставлял сталь научно-производственному объединению "Электромашина". Оно производит, среди прочего, боевой модуль "Охотник".

Электротехническую сталь от НЛМК в 2017 году получил и Марийский машиностроительный завод. Он работает над разработкой зенитных систем.

Но самое главное, что журналисты обнаружили, – сталь корпорации Лисина систематически поставлялась на государственные предприятия РФ, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия.

Во-первых, речь идет о "Российском федеральном ядерном центре – всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина". Журналисты нашли контракты на поставку электротехнической стали в 2017 году. Институт Забабахина разрабатывает и испытывает ядерные и термоядерные боеприпасы.

Во-вторых, имело место сотрудничество НЛМК с федеральным госпредприятием "Производственное объединение Север". Журналисты нашли контракты 2014-го, 2015-го, 2016-го, 2017-го и 2019 года. После 2019 года данные о закупках ПО "Север" публично не обнародовались. Основной деятельностью "Севера" является производство компонентов ядерных боеприпасов.

Журналисты отмечают, что НЛМК владеет дочерними компаниями в Европе и США, а также предприятиями в Дании, Бельгии, Италии и Франции. При этом все эти предприятия помогают обходить запрет на ввоз российской стали в ЕС.

Сам Лисин имеет в ЕС недвижимость и спокойно путешествует по миру. На Лазурном побережье Франции у него две виллы (в муниципалитете Вильфранш-сюр-Мер). Они расположены по соседству и имеют выход к морю, а зарегистрированы на две французские компании – SCI GAILLARDIA (владельцы – Лисин и его сын Юрий) и SCI BALEARA (владельцы – жена и сын).

Журналисты обратились за разъяснениями к уполномоченным органам ЕС, Великобритании, США и Украины. В СНБО им ответили, что не ввели санкции против Лисина, потому что не получали предложений от уполномоченных органов. В правительстве Британии и Еврокомиссии ответили, что не комментируют формирование санкционных списков. США на момент публикации не ответили.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

По данным российского Forbes, Лисин занимает первое место среди самых богатых людей России. Его состояние – $18,4 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, ядерное оружие, Схемы
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