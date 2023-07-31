ОККО и "Повернись живим" презентовали почтовую марку, нарисованную бойцами терробороны

Каждый лист напечатан в единственном экземпляре, поэтому может стать уникальным лотом для филателистов. Кроме того, марки имеют отдельный номинал, позволяющий оплачивать письменную корреспонденцию внутри страны. Приобрести их можно будет на специализированном онлайн-аукционе, который в августе проведет Фонд "Повернись живим". На каждом листе марок прошит код с видеообращением от авторов.

"Бойцы теробороны, люди совершенно разных мирных профессий, которые покинули свой дом, работу, бизнес и присоединились к рядам защитников нашей независимости. Выпущенные марки – это дань их мужеству. И в то же время это проявление их оптимизма и веры в победу. Наш замысел заключался в том, чтобы дизайн марок разработали художники и иллюстраторы, которые сами сейчас находятся в рядах ТрО. От этого марки приобретают дополнительную, особую ценность", – рассказала руководитель департамента коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

Автор одного из эскизов Роман Пехота для отражения типичного пути бойца ТрО – от начала полномасштабной войны и до предстоящей победы – выбрал жанр комикса. Раньше Роман работал в детском издательстве в Харькове, он не профессиональный художник, хотя с детства любил рисовать. Художественной графикой всерьез увлекся уже на фронте – это помогает поддерживать настроение и ему самому, и побратимам, рассказали в ОККО.

Фото: пресс-служба ОККО

Тамара Полищук, автор второго сюжета, родом из Киева и иллюстратор по профессии. До российского вторжения учавствовала в нескольких персональных выставках, сейчас служит в ТрО.

"Ее сюжет "В дороге" также наполнен позитивом, а персонажами являются не только воины ТрО, но и их четвероногие друзья", – сказано в сообщении пресс-службы.

С 11 апреля сеть ОККО и Фонд "Повернись живым" положили начало инициативе "ОКО за ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов", благодаря которой планируется закупить 300 минометов 82-мм калибра, 200 крупнокалиберных пулеметов и 100 автоматических 40-мм гранатометов для всех бригад ТрО, которые сейчас защищают наше государство – общей стоимостью 400 миллионов гривен. Для этого сеть ОККО отчисляет по 1 грн. с каждого проданного литра топлива Pulls. Поддержать проект также можно, переведя средства на спецсчет инициативы.

По состоянию на конец июля аккумулировано уже более 50% необходимой суммы.