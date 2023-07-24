Оккупанты 23 июля обстреляли Днепропетровскую область, пострадала женщина – ОВА

К врачам обратилась 54-летняя женщина, пострадавшая во время вчерашнего обстрела Синельниковского района. У нее – черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести", – написал он.
Также поздно вечером оккупанты обстреляли Мировскую общину Никопольского района из тяжелой артиллерии. Пострадавших нет.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ.