Оккупанты 23 июля обстреляли Днепропетровскую область, пострадала женщина – ОВА

Лысак сообщил, что пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

К врачам обратилась 54-летняя женщина, пострадавшая во время вчерашнего обстрела Синельниковского района. У нее – черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести", – написал он.

Также поздно вечером оккупанты обстреляли Мировскую общину Никопольского района из тяжелой артиллерии. Пострадавших нет.