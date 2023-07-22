Оккупанты взяли ракетную паузу, ведут разведку дронами – ОК"Юг"

По ее словам, в прошедшую ночь Силы обороны Украины зафиксировали повышенную активность разведывательных беспилотников, залетающих со стороны Черного моря.

"Это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками дронов в зоне нашей ответственности, и Силы обороны отработали по трем БПЛА, который направлялись через Николаевскую область в центр Украины, и три из них были уничтожены над Никорлаевской и Кировоградской областями, и еще два – над Днепропетровской", – сообщила она.

Гуменюк отметила, что оккупанты с помощью дронов, прежде всего, пытаются изучать дислокацию и возможности украинской противовоздушной обороны. Кроме того, их интересуют данные о припортовой инфраструктуре.

О том, что Силы обороны сбили все пять дронов Shahed-136/131, которыми оккупанты ночью атаковали Украину с юго-востока, утром сообщал пресс-центр Воздушных сил ВСУ.