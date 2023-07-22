Оккупанты взяли ракетную паузу, ведут разведку дронами – ОК"Юг"

По ее словам, в прошедшую ночь Силы обороны Украины зафиксировали повышенную активность разведывательных беспилотников, залетающих со стороны Черного моря.
"Это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками дронов в зоне нашей ответственности, и Силы обороны отработали по трем БПЛА, который направлялись через Николаевскую область в центр Украины, и три из них были уничтожены над Никорлаевской и Кировоградской областями, и еще два – над Днепропетровской", – сообщила она.
Гуменюк отметила, что оккупанты с помощью дронов, прежде всего, пытаются изучать дислокацию и возможности украинской противовоздушной обороны. Кроме того, их интересуют данные о припортовой инфраструктуре.
О том, что Силы обороны сбили все пять дронов Shahed-136/131, которыми оккупанты ночью атаковали Украину с юго-востока, утром сообщал пресс-центр Воздушных сил ВСУ.
18-20 июля Россия каждую ночь наносила удары по южным регионам Украины ракетами и дронами. В ночь на 18 июля оккупанты выпустили шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 БПЛА. В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина.
В ночь на 19 июля в результате ракетной атаки пострадал девятилетний ребенок, всего были ранены 10 человек. В двух района города повреждены дома. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков в портах.
Ночью 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.